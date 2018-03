Revelan supuestos robos de armas de Tribunales que no se investigaron

María Isabel Budini Abib y Ana Almeida Federik sostuvieron ayer que Andrés Almeida Federik, empleado de Tribunales que se desempeñaba en la Sección Efectos Secuestrados, "se jactaba" de sacar armas y otros elementos que estaban en aquella oficina bajo la custodia del Poder Judicial.Ambas manifestaron que llevaron la advertencia a distintos estamentos del Poder Judicial, meses antes de que surgiera a la luz la causa que se sustancia contra el ex perito del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, Antonio María Daniel Vitale, por el supuesto robo de armas judicializadas que luego eran vendidas a delincuentes y ciudadanos que procuraban un arma para defensa, sin que se investigara al empleado ni los hechos denunciados.En la continuidad de la causa, hoy a las 9 se realizará una inspección judicial en el subsuelo donde funcionaban la Sección Efectos Secuestrados y la oficina pericial, donde se desempeñaba Vitale.Budini Abib, es abogada, jefa de la Mesa de Información Permanente (MIP) de Tribunales y dijo tener 46 años en la Justicia.Almeida Federik, es hermana de Andrés Almeida Federik, y ambos, según sostuvieron ayer las dos testigos, son primos de la fiscal coordinadora Matilde Federik. Un caso de violencia familiar y de género y una sucesión por la casa paterna que Almeida Federik mantenía con sus hermanos, sumado a un litigio con su madre por la tenencia de su bebé, fue el motivo por el que las dos testigos tomaron contacto cuando la joven iba a la MIP.Según relató la funcionaria judicial, la atención que le puso a la causa de la joven motivó que ésta le comentara que su hermano "se llevaba cosas de Efectos Secuestrados, ropa, elementos de computación" quejándose de que "nadie dice nada; hace lo que quiere".Budini Abib sostuvo que instó a Almeida Federik a que realizara la denuncia en Fiscalía, reconociendo que en un primer momento no le creyó.La funcionaria recordó que aquella no quiso ir a Fiscalía porque allí "trabaja la doctora Federik, que es prima de Ana"; incluso la misma Almeida Federik, cuando declaró dijo: "Mi prima Matilde Federik trabajaba en Tribunales, ella era la que le tapaba las cosas".Ambas mujeres coincidieron en una situación que ocurrió en el seno familiar. De acuerdo a su relato, Andrés Almeida Federik, en una comida le ofreció a Jorge Alberto Mayer, pareja de la joven, conseguirle un arma de Tribunales: "¿Querés un arma, yo te la consigo, decime la que querés" habría manifestado aquel. Almeida Federik, a su turno, añadió que "le ofreció armas a mi pareja, yo estaba ese día que nos juntamos a comer" y agregó que su hermano alardeaba que "podía cambiarle los números" puesto que era quien estaba "en la computadora. Incluso añadió que Mayer le dijo que "vio armas en sobre la mesa".Budini Abib manifestó que le aconsejó que la joven y su pareja hablaran con la Procuración General de la Provincia, cosa que Mayer hizo, entrevistándose con un funcionario judicial de apellido Dogba, quien le prometió que se ocuparían del caso, pero no lo habría hecho. También le sugirió que se entrevistara con Claudia Mizawak, que era presidenta del STJ, señalando que nunca fue convocada.Como la advertencia no avanzaba, Budini Abib habló con Elena Salomón, secretaria de Superintendencia del STJ. Aquella sostuvo que la secretaría se puso nerviosa cuando le contó del caso y recordó que le respondió "algo he oído", pero no quiso atender a Almeida Federik ni a su pareja.Ambas testigos sostuvieron que nadie de Tribunales, ni de Fiscalía ni del STJ, se contactó o las llamó, "siquiera informalmente" reconoció Budini Abib, para consultarlas sobre la grave situación. Budini Abib manifestó que en la MIP "todo el personal de mi oficina está al tanto; es un box chico, todos escuchaban lo que hablaba con Almeida Federik, la oficina es chica y no hay secretos".Implicado. Ayer también declaró Fabricio Santapaola, que era jefe de la Sección Efectos Secuestrados cuando estalló el caso. El hombre, que aún no está imputado en la causa, aunque se le requirió que designe abogado defensor, refirió a que durante su gestión hubo faltantes de cinco armas. Una de ellas, una pistola Bersa, según recordó, la recibió Andrés Almeida Federik, de quien dijo que trabajaban juntos y "tenía acceso a la computadoras" porque "era el que sabía".Santapaola manifestó que nunca recibió los controles del STJ que prescribe un protocolo. También dijo que el lugar era "inseguro", "insalubre", por lo que pidió por oficio que se arbitraran las medidas correspondientes, sin obtener respuesta. Consultado por los fiscales si notó el faltante de otros elementos de la sección, respondió que no.Ayer también declararon el empleado judicial Juan Rossi; el escribano Héctor Horacio Vitale, hermano del imputado; y Carlos Espinosa, amigo de Vitale. Cada uno respondió preguntas sobre situaciones específicas de su relación con el ex perito, pero coincidieron en una situación especial, que señalaría una contradicción entre el accionar de Vitale como policía y la imputación que se le endilga: la repulsa que sentía Vitale por "los delincuentes".Rossi dijo: "Daniel no simpatizaba con la gente que delinquía. Decía 'porqué no se matan entre ellos, negros de mierda'". El hermano resaltó "el coraje" que habría caracterizado a Vitale cuando se desempeñó como comisario, perfil por el que recibió un disparo de arma de fuego en una arriesgada acción. El hermano expresó que el imputado tenía "una actitud de enfrentamiento total" con las personas que comenten delitos, y opinó que por aquella situación le "llamó poderosamente la atención esta causa" y la "parafernalia" con la que se dio a conocer la causa, la que le pareció "un exceso".Por su parte, Espinosa, ex policía, sostuvo que Vitale "los aborrecía (a los delincuentes), como cualquier policía, y tal vez un poco más" añadió. El testigo aseguró que su amigo "como policía era muy temperamental, él y Cattena, estaban considerados como que se la bancaban e iban al frente. Lo mandaban a lugares calientes para que nivelara la zona y quede tranquila. Era conocido como el Loco Vitale". (El Diario)