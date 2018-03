Robaron dinero y mercadería de un local comercial tras romper un vidrio

"Venir a trabajar y encontrar esta imagen", afirmó la dueña de local al mostrar las fotos de los destrozos ocasionados por los delincuentes en su comercio, ubicado en pleno centro comercial de la ciudad de Federación.

"Un vecino me llamo, me alertó que vio la puerta de ingreso con el vidrio roto", contó Nadia, la propietaria del local comercial.

"Se llevaron la caja registradora con cambio 600 pesos, aproximadamente, un parlante y una tablet, no se llevaron mercadería. Vinieron por la plata porque incluso la caja registradora estaba abierta. No era necesario llevar todo", relató la mujer en las redes sociales.

Según indicó Radio Omega, los delincuentes, rompieron el vidrio de la puerta de ingreso con un pedazo de escombro, que quedó en el interior del local.

La puerta de ingreso al comercio, tiene tres cerraduras y por tal motivo, rompieron el vidrio, explicaron fuentes policiales.

"Una vecina contó que su perrita ladraba sin parar a las 4 de la madrugada, salió y no vio a nadie.

La Policía ya está trabajando en el caso", sostuvo Nadia.