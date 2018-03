Condenaron a 17 años de cárcel a dos hombres por el crimen de una mujer

Su vida por la de su beba

Elías Birjan y Martín Cabañas fueron condenados a la pena de 17 años de prisión efectiva, por el crimen de Anabela Areguatí (22) registrado el 11 de enero de 2017, en jurisdicción del barrio 90 Viviendas de Concordia.El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia -compuesto por Carolina López Bernis, Silvina Gallo e Ives Bastián- condenó a los imputados por los delitos de homicidio simple, abuso de arma de fuego y lesiones graves.Sobre el fallo, el fiscal Darío Mautone precisó aque estaba "conforme por el fallo, pero no con la pena, porque debería haber sido mayor" teniendo en cuenta que "había solicitado 25 años para ambas personas".Durante las últimas horas del miércoles 11 de enero de 2017, una pareja discutía con una señora de un barrio en Concordia, y el hombre terminaría amenazándola de muerte. La mujer inmediatamente procedió a efectuar la denuncia por amenazas, y cuando estaba en la comisaría, a los oficiales les llegó la información de un asesinato y un herido grave en la misma esquina donde había sucedido el conflicto. Cuando arribaron los policías, Anabella Areguatti yacía muerta en el piso y el hombre que salió en su defensa estaba malherido.El relato que ofrece del viudo de la joven fue estremecedor: "Ella estaba conmigo y estaban los niños en la calle, cuando ella salió a buscar a los chicos le dijo al otro hijo de p... que no tire tiros. Ahí él saca el arma y le pega en el ojo. La mató con la nena en brazos, no le dijo nada, ni por qué la mataba ni nada, el vino y la mató".

Anabella tenía 22 años y era madre de tres niñas.