Pareja fue víctima de violento asalto cuando entraba a su casa

Foto: Pareja fue víctima de violento asalto cuando entraban a su casa Crédito: El Sol

Un violento hecho ocurrió en Humberto Primo y Avellaneda de la ciudad de Concordia en la oportunidad en que una joven pareja regresaba a su domicilio en las primeras horas del domingo. "Mientras bajábamos del auto nos estaban esperando, nos apuntaron, a mi novio le pegaron un culatazo en la cabeza con el revólver, a mi me robaron la cartera, en todo momento nos apuntaron estaban los dos armados, aparentemente nos estaban esperando, menos mal que se fueron porque nos hubiesen metido para adentro de nuestra casa", relató Rocío al diario El Sol.



Las víctimas del asalto realizaron la denuncia y el lunes la policía pudo recuperar los documentos de la joven, pero de los autores ni noticias.



El hecho se registró pasadas las 05.30 del domingo, "nosotros habíamos llegado de pasar una hermosa noche, estacionamos como de costumbre y dos malnacidos le abrieron la puerta a mi novio, cuando le pegaron el culatazo con el revólver le abrieron la cabeza, después le sacaron la llave del auto y el celular, el otro me llevo la cartera después se fueron. Le pido a la gente que cuando llega a su casa lo haga con cuidado, tenemos que mirar para todos lados porque no sabes con que te podes encontrar", afirmó.