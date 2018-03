Trágico choque de lanchas: Imputaron a abogado de reconocido estudio jurídico

El choque de lanchas en el Delta del Tigre que el sábado pasado provocó la muerte de la joven Tamara Suetta generó en las últimas horas la imputación por "homicidio culposo" del abogado Manuel Beccar Varela, quien dio positivo el control de alcoholemia al que fue sometido tras el accidente.El letrado, quien forma parte del Estudio Beccar Varela, fue sometido a los primeros análisis de sangre, cuyos resultados determinaron que tenía más 0,8 gramos de alcohol en sangre, 0,3 del máximo permitido.La joven habría fallecido tras golpear fuertemente su cabeza a raíz del choque frontal, luego de que la embarcación en la que iba un grupo de letrados se cruzó y golpeó a la que llevaba a la familia Suetta, cuya madre se recupera pero aún no le informaron de la muerte de su hija.La noticia fue confirmada por el director del hospital de Pacheco, Hugo Bass, donde los padres de las víctimas permanecían internados."La madre no sabe que su hija murió. Ella está en estado de shock. La gente de salud mental que la está viendo desde el primer día me dijo que su situación es muy diferente a la del hombre", señaló Bass.Beccar Varela quedó imputado por el delito de "homicidio culposo", aunque por el momento no se encuentra detenido.La causa era investigada por el fiscal de Benavídez Jorge Fittipaldi, pero a partir de este lunes la instrucción quedó en manos del fiscal de Tigre Mariano Maga Durante.Durante la madrugada del domingo declararon varios testigos para tratar de avanzar en la causa, de la cual se estima que la lancha de los abogados se habría cruzado y dio contra la embarcación en la que iba la joven y sus padres.El padre de la joven fallecida, Ángel Suetta, de 63 años, tuvo una lesión en la clavícula derecha que no necesitó de una operación, aunque al igual que su esposa, Elena Fontini, de 62 años, sufrieron politraumatismos.