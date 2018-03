Sobreseyeron a un joven detenido cuando fumaba un cigarrillo de marihuana

El Tribunal Oral Federal, en su integración personal en la vocalía de Roberto López Arango, resolvió ayer modificar la calificación legal que se le atribuyó a un joven que tenía 17 años el 29 de junio de 2015, cuando a las 21.15 fue detenido por personal de la Dirección de Toxicología de la Policía de Entre Ríos en la Plaza Martín Fierro, ubicada detrás de la terminal de ómnibus de Paraná, fumando un cigarrillo de marihuana.



Además se le encontró tres envoltorios de nylon anudados en sus extremos con 56,620 gramos de marihuana. El magistrado sostuvo que la conducta del imputado quedó subsumida en la figura de Tenencia de estupefacientes para consumo personal.



En el mismo acto, resolvió sobreseer al joven, "por no encuadrar su conducta en una figura legal, con la aclaración de que el proceso no afecta su buen nombre y honor" y ordenó restituirle la suma de ochenta y cinco pesos que le fue secuestrada aquella noche.



Sin daño ni delito



El juez sostuvo que "la tenencia atribuida al imputado se desenvolvió en las condiciones reseñadas, a lo que debe agregarse que, aunque se encontraba en una plaza, estaba solo y en un horario (21.25 horas) y época (junio) en el que no resulta usual un gran movimiento de transeúntes, por lo que no se advierte que haya ocasionado daño o peligro alguno para terceros, ni que se haya producido lesión al bien jurídico protegido" que es la Salud Pública. En este sentido, entendió que "la tenencia de sustancia, en tales circunstancias, deviene atípica y, tal causal extintiva de la acción penal no requiere para su comprobación de la realización del debate".



Personal. Después de destacar que "no existe constancia que revele que el imputado se encuentre vinculado a tarea investigativa alguna por presunta infracción a la ley 23.737 y no registra antecedentes penales en relación a dicha ley", López Arango precisó que "en consecuencia, no hay en la causa nada que desmienta el destino de consumo personal de la droga que se le secuestró".



En este sentido, citó doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación(CSJN) en la que el principio in dubio pro reo (en caso de duda se fallará en beneficio del acusado) "no solo alcanza a los hechos y a las circunstancias fácticas, sino también a los elementos subjetivos del tipo penal, cuya acreditación es indispensable para la aplicación de la ley penal", añadiendo que "es decir que, aunque se considerare que no se pudo acreditar la finalidad de consumo personal, ello significaría que tampoco se pudo acreditar que esa finalidad no existiera, en razón de lo cual aún la duda acerca de la configuración del tipo atenuado del segundo párrafo del artículo 14, Ley 23.737, nunca podría proyectarse en certeza acerca de la inexistencia de esa finalidad, esto es, de que se trata de una tenencia simple desprovista de ese destino".



Cuando el joven fue detenido por el personal policial, que advirtió que se trataba de un cigarrillo de marihuana "por el olor característico del mismo", tenía 17 años, pero en menos de un mes cumplía los 18.



Ante esta situación, el juez evaluó que "no corresponde considerar la situación de menor que tuvo el imputado durante menos de un mes, por haberse constatado el hecho el 29 de junio de 2015 y haber cumplido los 18 años el 25 de julio del mismo año". (El Diario)