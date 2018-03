Apicultor sufrió pérdidas por $60.000 a causa de dos robos en menos de dos meses

Pérdidas por 60 mil pesos

En menos de dos meses, robaron la producción y elementos de trabajo a, quien denunció anteque las pérdidas por lo sustraído ascienden a los 60 mil pesos., sentenció el productor de calle López Jordán al final."Hace dos meses entraron al colmenar y me llevaron toda la cosecha, eran unos 350 kilos de miel, además de los marcos con los cajones", rememoró el trabajador. "Hice la denuncia en comisaría octava de El brete y se les dijo quiénes podían ser porque había marcos tirados detrás de la casa", agregó."Y ahora, al mes y medio, volvieron a entrar y robaron todos los cajones que tenía de miel.", se lamentó el hombre."Cuando fui a hacer la denuncia, una policía me dijo que ellos no podían hacer nada. Y cuando le pedí explicaciones, de por qué no podían hacer nada,", reveló."Cómo voy a tomar esa decisión, si yo fui a buscar la solución en la comisaría y no me dieron ninguna", expuso Faes ante, porque no fue sólo la producción sino también, los cajones, los marcos, todo. "Me cortaron las manos", se lamentó."El año pasado tuvimos pasamos por la emergencia apícola ante tantas lluvias que hubo, hoy con la sequía más grande de la historia, y ahora,", fue el testimonio del apicultor."No es un malandra chico, sino alguien que vive de la apicultura", apuntó.