Prisión condicional y reglas de conducta por atacar a su mujer con un rebenque

Otra historia terrible de violencia se debatió ayer en los Tribunales de Gualeguaychú. Se puso punto final a una situación, sólo tres días después de sucedido y denunciada la agresión. El golpeador recibió una restricción de acercamiento y una condena de dos años de prisión condicional.



Ella tiene 30 años y a pesar de haber encontrado una respuesta rápida en la Justicia, aún recorre por su cuerpo el miedo a ser atacada nuevamente. Es que Julio Rinaldi logró lo que la mayoría de los golpeadores logran: socavar el autoestima de sus víctimas y que se sienta vulnerable en todo momento.



El pasado domingo, el hombre de 32 años discutió fuertemente con su esposa en la vivienda que compartían en la estancia Las Marías, en la localidad de Palavecino. Los entredichos fueron subiendo de tono hasta que Rinaldi tomó un rebenque de cuero trenzado y comenzó a golpear a la mujer en todo el cuerpo, sin importarle que sus hijos fueron testigos oculares de toda la agresión.



Ella logró escapar del asedio de su esposo y buscó refugio en la casa de sus vecinos, a escasos metros de su vivienda. Por la noche, alrededor de las 22.30, mientras estaba guarecida junto a sus hijos en la casa vecina, Rinaldi se acercó para continuar con la discusión y en un momento ? a través de una ventana ? la tomó de los cabellos y le propinó un golpe de puño en la boca. Le dijo que si ella y sus hijos volvían a la casa los iba a matar y que si le contaba algo al vecino de lo ocurrido "iba a ver lo que le pasaba".



A pesar de las amenazas del hombre, igualmente se realizó la denuncia y el médico de Policía constató las lesiones en el cuerpo de la víctima. Fue imputado de "lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por violencia de género reiteradas, amenazas simples y coacción", y como no tenía antecedentes de ningún tipo, se le otorgó una pena de prisión condicional de dos años.



Por el mismo plazo de tiempo deberá cumplir reglas de conducta , como ser la realización de un curso relacionado a violencia contra la mujer, organizado por la Municipalidad o por cualquier otro organismo público o privado, cuyo cumplimiento deberá ser acreditado por el condenado o abogado defensor. Y además hacer un tratamiento psicológico a los fines de tratar su problemática, debiendo acreditar mensualmente en el juzgado su realización.



Como con toda condena condicional, para que se tenga por "no pronunciada" Rinaldi deberá cumplir con todas las reglas de conducta impuestas, y además no cometer delitos por 4 años. Si comete un nuevo delito, cumplirá los 2 años de prisión de manera efectiva, más el tiempo que se fije por el nuevo hecho. Esta es la condena número 21 del año y la novena por violencia de género. (El Día)