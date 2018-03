Con el cuento de un decreto de Macri, robaron 100.000 pesos a una abuela

Un llamado al teléfono de línea de una mujer de 85 años fue el inicio del cuento del tío para sustraerle 100 mil pesos a una abuela de Colón. Le hicieron creer que el gobierno nacional estaba instrumentando el cambio de billetes de 100 pesos.



Una joven empezó a hablar con la anciana y tras obtener la información necesaria, la envolvió de tal manera que le hizo creer que era su nieta que se encontraba haciendo la cola en el banco por un pago.



"Abuela cómo andas, te quiero decir que el porquería de Mauricio Macri sacó un decreto de Necesidad y Urgencia que dispone la salida de circulación de todos los billetes de 100 pesos con la cara de Julio Roca", le informó la mujer.



La mujer creyó todo y para peor le admitió que tenía fruto de sus ahorros 100 mil pesos en efectivo y algunos dólares. "Abuela tené cuidado que los billetes norteamericanos también dejan de tener validez. Ahora servirán los nuevos con determinadas características", le remarcó para apurarla de la siguiente manera: "Mirá, el gerente del banco es macanudo, me dijo que si vos querés pasa por tu casa y busca el dinero. Yo me quedo en la cola y espero que rápidamente lo traiga para cambiarlo y así yo te llevo los billetes nuevos".



Abrumada por toda la información y la supuesta necesidad del urgente trámite bancario, a los pocos minutos llegó hasta la puerta de la casa un señor vestido de traje. Dijo venir de parte de la nieta a buscar el dinero y sin mayores sobresaltos se llevó la bolsa lleno de efectivo en moneda nacional y varios billetes de dólares. El cuento del tío había consumado.

Un rato más tarde llegó a la casa de la víctima un familiar que al enterarse de la situación, lo primero que hizo fue avisar y alertar a la Policía porque entendió que había sido estada la octogenaria.

Personal de la División Investigaciones de Colón había visto en los últimos días un VW Vento el que estaba siendo "monitoreado". Por las características dadas de la persona que tenía el saco, es que sospecharon de inmediato.



Persecución por la autovía

Tras buscar el vehículo en varias zonas de Colón, se indicó que fue observado saliendo hacia la autovía 14. Ante esto, se irradió en toda la costa del Uruguay el alerta para detener y demorar a los ocupantes de un Vento con determinadas características.



El móvil de Investigaciones lo cruzó en la ruta donde hubo una pequeña persecución que terminó con la fuga del VW. Personal de la Caminera de Gualeguaychú y de la Jefatura, se preparó para la posibilidad de efectuar una interceptación.



Fue así que al cabo de poco tiempo, se visualizó un Vento con la chapa patente MAL-002. Era el mismo que se había alertado desde Colón.



Los uniformados con los recaudos del caso, pidieron la documentación del vehículo, luego les solicitaron que pararan al costado de la ruta y tras cartón, se les informó que había un estado de sospecha por un hecho acontecido en la ciudad de Colón. Los acusados le informaron a los policías que llevaban bastante dinero entre pesos y dólares porque iban a comprar autos a Buenos Aires.



Los dos hombres y una mujer que viajaban, debieron bajar del rodado y quedaron demorados, para lo cual se notificó del operativo a las autoridades judiciales.



Según diario Uno, las personas sospechadas son jóvenes de entre 23 y 26 años, y pertenecen a una comunidad gitana que tiene sus lazos directos familiares con campamentos existentes en Buenos Aires, Rosario y algunas localidades entrerrianas.

Los tres demorados son oriundos de Resistencia, Chaco y en el avance de la requisa, se dispuso el traslado del VW precintado a Colón donde será requisado por el fiscal interviniente.



Se adelantó que si se encuentra dinero o celulares u otros elementos de interés para la causa, todo será secuestrado y tal medida se instrumentará mañana.



Mientras tanto, personal policial de Colón se contactó con los investigadores de la División Delitos Económicos en Paraná para entrecruzar información sobre los sospechosos. Ante esto, no se descartó que puedan aparecer más víctimas en la costa del Uruguay que hayan sufrido los denominados cuentos del tío.

Fuente: Diario Uno