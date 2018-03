El STJ resolverá si se agrava la condena a los policías sublevados en 2013

Error

Nulidad

Alejandro Giorgio, uno de los abogadores defensores de los ex policías enjuiciados por los hechos ocurridos en Concordia los días 8 y 9 de diciembre de 2013, informó que el 4 de abril "se fijó el tratamiento de los recursos extraordinarios que interpusimos todos los abogados defensores, contra la sentencia de la Cámara de Casación Penal de Paraná"; medida que agravó la situación procesal de los imputados.El letrado recordó aque el dictamen cuestionado los declaró como "autores materiales del delito de sedición agravada y de privación ilegítima de la libertad", por lo que el fallo preveía que "las penas debían ser aumentadas", rechazando los planteos de los profesionales defensores.Para el decir de los abogados que representan a los ex policías, "la Cámara se equivoca porque el Ministerio Público Fiscal no tenía legitimación para interponer recurso de casación", detalló Giorgio. Esa afirmación - siempre según esta mirada - está basada en el Código de Procedimiento, donde se estipula que para esa facultad "la pena aplicada debiera ser inferior a la mitad de la pena pretendida".Giorgio recordó que en todos los casos, "la pena que pretendió la fiscalía en primer instancia, nunca fue inferior", entonces "no tenía facultades".Todo ese peregrinar de la causa deriva en el próximo 4 de abril; instancia donde se expedirá el máximo órgano administrador de Justicia de la Provincia: el Superior Tribunal.Por último, el letrado adelantó que existen muchas posibilidades que la pena se anule porque existen "dos fallos donde anularon la casación, por este mismo motivo". Algo que - siempre según los argumentos de Giorgio - incluso fue avalado por la Suprema Corte de Justicia.Si la defensa logra el objetivo "otro tribunal deberá volver a tratar el fallo de Concordia, con sus apelaciones correspondiente", dijo el profesional.