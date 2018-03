Repartidor intentó impedir un asalto y casi lo matan de un disparo

Foto: Peatonal del barrio Centenario de Concordia Crédito: El Sol

Pasadas las 11 horas de la mañana del martes, dos malvivientes encañonaron con un revólver a una mujer para sacarle el celular. El hecho ocurrió en calle Moulins, entre Humberto Primero y Nogoyá de la ciudad de Concordia. La acción fue vista por Jorge Aguirre, un repartidor que estaba en un negocio y salió corriendo para tratar de impedir el asalto, pero le dispararon y casi lo matan.



En contacto con El Sol, el trabajador relató: "Yo estaba adentro de un negocio atendiendo a mi clienta y cuando ella me dice: "mirá esos dos chicos, hace rato que están merodeando por acá, están por hacer una macana. En ese momento miro por la ventana y los veo que iban caminando y manotean a una chica que iba hablando por celular. Forcejean mal, cuando uno de ellos saca un arma y la chica les entrega el celular. Salí corriendo para actuar y ahí es cuando me efectúa un disparo".



Del mismo modo, el sorprendido repartidor contó: "Me tiró a pegar, me tiró a matar. Luego de disparar una vez siguieron corriendo y por una peatonal del barrio Centenario se metieron en las cortadas que ellos conocen y se perdieron (foto). Son chicos de ese lugar, son hijos de "Pan Duro", que está en la cárcel, uno tiene 16 y el otro creo que tiene 13 años".



Aguirre recordó que "en ese momento otro muchacho, de unos 30 años, también quiso correrlos pero la madre y otra mujer lo detuvieron porque era seguro que lo iban a balear, porque estaban decididos a tirar".



El repartidor, todavía nervioso, contaba una y otra vez, "no tiraron al aire ni al piso, me tiraron a matar, me tiraron al cuerpo, solo Dios impidió una tragedia porque esa bala podría haber matado a cualquiera, porque por esa zona anda mucha gente a esa hora".



Indignación



Varios vecinos todavía conmovidos por el asalto, manifestaron la inseguridad del barrio y la falta de control policía.



"Escuchamos el tiro y salimos a ver qué había pasado" dijo Mabel a diario El Sol. "Cuando vino la policía habló con la chica asaltada, les dijimos quiénes eran y dónde viven los delincuentes y le respondieron a la joven: "Andá a la Comisaría si querés hacer la denuncia" y se fueron enseguida, la verdad eso nos indignó", afirmó la vecina.