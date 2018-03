Complicada búsqueda de Daiana: Pocas pistas entre sus amigos y redes sociales

Una búsqueda que comenzó en las redes

Personal de la Dirección de Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos tomó intervención en la búsqueda de Daiana González, la chica de 20 años que está embarazada y desapareció hace una semana de su casa en barrio Padre Kolbe de la capital entrerriana.Por estas horas, la investigación está centrada en configurar el perfil de la joven madre, a través de sus amigos y allegados, a los fines de establecer dónde podría llegar a estar."La chica se va de la casa el miércoles a las 21 y desde ahí no se supo más nada de ella; la madre hizo la exposición policial el día lunes ante la comisaría quinta y a partir de ahí, tomamos inmediata intervención", explicó ael titular de la repartición policial, el comisario Diego Jazmín."Según las manifestaciones de la madre, no era la primera vez que ella se iba de la casa, pero más de dos o tres días no estaba sin regresar.. Fue por eso que pasados los cinco días, la madre decidió radicar la denuncia", aclaró al respecto al tiempo que argumentó: "Si bien no hay indicios de que haya una privación ilegítima de la libertad, un secuestro o una situación de trata, nosotros tomamos todos los casos como una situación similar".Según confirmó el comisario, el perfil de Facebook de Daina está siendo analizado por personal de la división Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos. Y de acuerdo a lo que anticipó, se elevaron los pedidos de informes correspondientes a los responsables de la red social y a los del servicio de mensajería WhatsApp a fin de que los técnicos especializados puedan analizar y detectar qué antenas están siendo utilizadas por el celular de la joven, el cual permanecía apagado, pero que ayer por la tarde registró actividad.También se dio intervención a la Divisan Trata de Santa Fe porque los investigadores hallaron contactos en la cuenta de la joven, que son oriundos de la vecina provincia."En el transcurso de la mañana contactamos a tres o cuatro personas menores de edad, de entre 15 y 16 años, que han sido frecuentados por esta joven. Dos a tres de ellos nos confirmaron que han tenido una relación con la misma, pero son menores y no ahondamos en mayores datos", explicó el comisario.La familia indagó ayer entre las pertenencias de la joven, en búsqueda de alguna pista que explicara los motivos de su partida, y encontraron una carta, la cual fue analizada por los investigadores.La investigación está en manos de la Fiscal Patricia Yedro.De acuerdo a lo que comentó Jazmín, desde la repartición policial llamaron al celular de la joven y le dejaron mensajes, "para que ella se sienta tranquila y confiada de que esta es una situación que más allá, que si bien puede estar fuera de peligro, queremos saber que está bien".En la oportunidad, el comisario remarcó que Daiana "no tenía mucho dialogo con la familia" y bregó por su pronto regreso atento a que sus dos hijos de dos y cuatro años la esperan en casa."Probablemente ella va a regresar, quizás se haya saturado de la situación de encontrarse con un nuevo embarazo y la familia no supo darle contención", estimó.En tanto, se dio intervención al Copnaf para analizar la situación intrafamiliar a fin de que los profesionales del organismo asistan a la familia en esta situación particular.