Nuevas revelaciones complican a ex perito Vitale: Lo acusan de adulterar pruebas

En el juicio que se sustancia por la causa que investiga la responsabilidad del ex perito balístico del Poder Judicial, Antonio María Daniel Vitale, en la sustracción y venta de armas judiciales, dos mujeres que trabajaron con él en la oficina de pericias, aseguraron queUna de ellas declaró que Vitale "adulteraba algunas pruebas para que den los resultados que él quería" y recordó que "".También dijo que no realizaba las pericias para determinar si un arma había sido disparada, a pesar que luego reportaba que sí, y que en una ocasión se buscó un arma que figuraba en el soporte informático que "no registraba movimientos", por lo que debía estar en la Sección Efectos Secuestrados, y no se la halló.Fiscalía la interrogó por la causa a la que estaba vinculada la picana, a lo que la testigo respondió que a una por "apremios ilegales por un policía, el fiscal quería saber si funcionaba o no" y añadió que. La otra testigo corroboró lo que dijo su compañera de trabajo y añadió detalles. Así, recordó que el fiscal era Cristian Giunta y que la picana tenía la forma de una linterna. También confirmó lo relacionado con la pericia para determinar si un arma fue disparada.La causa a la que refirieron las dos trabajadoras, aunque sin mencionarla, es la que investigó a varios efectivos de Villa Urquiza por picanear y golpear a dos hombres y una mujer, sospechados de robar una camioneta, publicaLa investigación derivó en la condena de tres efectivos de la Policía de Entre Ríos a penas condicionales, a pesar de tratarse de un grave hecho.