Conmoción en Santa Elena: investigan intento de abuso sexual a una joven

Vecinos de Santa Elena se comunicaron con Elonce TV, manifestando preocupación por este grave hecho que conmociona a la ciudad y que ocurrió en barrio El Palomar. Una joven de 19 años habría sido encontrada "atada y amordazada" en su vivienda, en la tarde de este martes.



Interviene en la causa el Fiscal Santiago Alfieri, quien en diálogo con Elonce.com confirmó que se trata de "un hecho de índole privado". Si bien no pudo brindar mayor información, "ya que la investigación recién comienza" y por las características del suceso, mencionó que se trató de "un ataque" a una mujer.



"Si bien se trató de un hecho sexualizado, no hubo consumación de agresión sexual", manifestó Alfieri.



Asimismo, el fiscal mencionó que se entrevistó con la mujer víctima del hecho y "se trabaja en establecer la identidad del agresor". La chica "fue revisada por dos médicos forenses en Santa Elena". La joven "está siendo contenida en el nosocomio".



No hay detenidos por el hecho. Elonce.com.