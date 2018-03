Detuvieron a un urólogo acusado de abusar de dos pacientes

Se trata de Pablo Francisco Colaci, de 44 años, quien fue apresado ayer por decisión de la fiscal del Crimen de La Plata, Betina Lacki, acusado de haber abusado de un hombre de 51 años y de un adolescente de 15 en su consultorio durante revisaciones de rutina.



Los pacientes denunciaron que el médico, en el marco de un control, "los sometió a una serie de manoseos que incluyeron la masturbación de la víctima menor y sexo oral del paciente mayor de edad", según fuentes policiales.



La detención se produjo en la Clínica De la Rivera, del municipio Ensenada, donde además se secuestró una notebook, un teléfono celular y ficheros de pacientes.



Los investigadores reunieron indicios para sospechar que el 27 de marzo de 2015, en uno de los consultorios de la Clínica de la Rivera, Colaci, aprovechándose de su profesión, "en circunstancia que atendía a un paciente mayor de edad por un control de rutina sobre la próstata, abusó sexualmente del mismo", de acuerdo a las fuentes.



En el pedido de captura, que fue consentido por el juez de Garantías Pablo Raele, se expuso que el médico le dijo al paciente que le estaba haciendo esa práctica porque necesitaba "sacar una secreción para muestras".



La fiscal describió que la víctima le manifestó a su médico que se "sentía humillado, sin perjuicio de lo cual continuó con el mismo accionar".



En el pedido de detención la fiscal imputó a Colasi otro caso similar, en perjuicio de un menor de edad, ocurrido el 9 de noviembre de 2016 en los consultorios "Prestigio Médico", de calle 39, entre 18 y 19, de La Plata.



Los dos casos fueron encuadrados legalmente como "abuso sexual gravemente ultrajante".



En declaraciones a Télam, uno de los abogados del imputado, Juan José Losinno, explicó que el médico "no va a declarar" hoy dado que "aún no pudimos ver las historias clínicas de los pacientes".



"Los hechos no se niegan, porque es un médico urólogo. Acá lo que está en duda es si ese tocamiento fue a los fines de determinar si hay alguna enfermedad, como todo médico urólogo, o si hubo una intención extra. Por supuesto que mi cliente niega absolutamente una segunda intención", dijo.