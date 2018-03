Estaba estacionando y atropelló a su nieta de dos años

Una nena de dos años está internada en grave estado tras ser atropellada cuando su abuelo ingresaba una camioneta en la cochera de su casa y no advirtió su presencia detrás del vehículo. El accidente tuvo lugar en el departamento mendocino de Tupungato.



El hecho ocurrió cerca de la medianoche cuando el hombre, de 47 años, atropelló a su nieta cuando se disponía a entrar de reversa una pick up Mercedes Benz al garaje de la vivienda ubicada en la localidad de Cordón del Plata, en el Valle de Uco.



La niña fue traslada en un vehículo particular al hospital Scaravelli, donde el médico de guardia le diagnosticó "perforación de diafragma y pulmón".



Por la gravedad del cuadro la nena fue derivada de urgencia al hospital pediátrico Humberto Notti, de la capital mendocina, con diagnóstico de politraumatismos varios por aplastamiento, y quedó internada en terapia intensiva, en estado crítico y con respirador artificial.