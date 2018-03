Joven se quitó la vida en calabozo policial y familiares realizan grave denuncia

El fiscal Gamal Taleb lleva adelante una investigación para aclarar en qué circunstancias se produjo el deceso de un preso alojado en los calabozos de la Jefatura de Policía de Victoria, y si el acusado de una contravención sufrió una privación ilegítima de la libertad agravada y apremios ilegales.La tía de, un joven de 18 que el sábado a la madrugada fue encontrado sin vida en una de las celdas de la Jefatura de Policía de Victoria, sostuvo que, como mínimo, y que previo a su detención, "haya sido".La mujer que vive en Paraná, contó: "Estamos muy mal porque hay muchos puntos muy oscuros con la muerte de Nacho, como también de cómo se produjo su detención y los motivos de la misma".Relató la familiar del muchacho que se lo encontró pendiendo de una campera dentro de la celda, que él tenía inconvenientes con algunos funcionarios policiales "que lo buscaban permanentemente para acusarlo de hechos delictivos"."Sé que mi sobrino tenía sus cosas, que le hacía grandes dolores de cabeza a mi hermana, pero no era para que lo llevaran por algo que no hizo, y para peor encontrarlo ahorcado en circunstancias muy llamativas", expresó Alejandra Ferreyra a diarioLa hermana de la madre del muchacho que murió, agregó: "Nos sorprendió a todos que se haya quitado la vida. Él tenía intenciones de vivir, tenía proyectos, por lo que es muy raro que de una haya avanzado en el suicidio. Si me pongo en su lugar, cansado del hostigamiento policial, de esa persecución y una presión muy importante".La tía hizo notar: "Por lo que me contó mi hermana y otras personas, él fue detenido por un tema que no tuvo nada que ver. En ese ida y vuelta, la madre escuchó que él gritaba que no lo golpearan, que no lo amenazaran y que no lo llevaran".", detalló para alertar: "La detención fue totalmente ilegal e injusta".Sobre la investigación judicial, comentó: "Si bien hubo algunas medidas que no se nos informó y sus resultados, sabemos que la Justicia está investigando cómo se produjo el deceso de Nacho. Pero como todo esto es irregular y lleno de dudas es que se hizo una denuncia de parte de nuestra familia para que se aclare las circunstancias de la detención y cómo se produjeron los golpes que visualizamos en el cuerpo".Otro punto cuestionable para la investigación, es el no reconocimiento del cuerpo. "A mi hermana y a ningún otro familiar le avisaron del traslado de mi sobrino sin vida a la morgue de Oro Verde. Por qué pasó esto"."Luego de esa medida, sí lo entregaron y ahí", manifestó.Por su parte, el fiscal Gamal Taleb declaró: "Lo primero que quiero decir es queLas imágenes muestran cuándo el policía recorre las celdas y se sorprende al encontrar esa situación"."Además el informe de la autopsia, nos adelanta que se está frente a un ahorcamiento, por lo que se robustecería la idea de un suicidio. Igualmente faltan varias medidas para llegar a una conclusión final", aclaró el fiscal.Lo que sí determinó Taleb, fue profundizar la denuncia de los familiares de Pereyra. "Sabemos que hubo un llamado al menos, informando de problemas con un grupo de muchachos. Lo que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias es establecer si el joven fue detenido arbitrariamente y sometido a apremios, o no".", resaltó el fiscal para informar: "Se me indicó por parte de los médicos forenses de Oro Verde que, en la autopsia, se localizó un golpe en el pecho con marcas que podrían llegar a ser del caño de una escopeta tipo calibre 12,70 (arma que utiliza la Policía). Por ello se dispuso el secuestro de las armas largas y la búsqueda de material orgánico".De la investigación están los nombres y apellidos de los cuatro policías que intervinieron en el procedimiento de detención del muchacho que con posterioridad, aparece muerto en el calabozo. Sus armas fueron peritadas, lo mismo que el calzado.A su turno, el jefe departamental de Victoria, José Francisco Berón, indicó que, por lo que se le informó por parte de los funcionarios que participaron de la detención y traslado, "todo se realizó legalmente, sin ningún tipo de problemas".Para las autoridades policiales de Victoria, se está frente a una situación sin ningún tipo de irregularidades. Comentó Berón queSe hace saber que se puso todo a disposición de la Justicia para que se aclare la denuncia de los familiares del muchacho y, de esa manera, se sepa si el personal que detuvo a Pereyra actuó ajustado -o no- a Derecho., tal como indicaron los presos de las restantes celdas quienes aseguraron que el muchacho gritaba y se golpeaba para reclamar su libertad.Se indicó que, incluso para ser llevadas a juicio.Finalmente Berón respaldó a su personal: "Ellos me aseguran que nunca le pegaron al detenido, que sí fue reducido y esposado y luego llevado a Jefatura sin mayores novedades e inconvenientes". "Igualmente estamos atentos colaborando con la Justicia para que todo esto se aclare", resaltó finalmente.