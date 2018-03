Buscan a un exhibicionista: El preocupado relato del padre de una víctima

Otro caso

Días atrás se conoció la denuncia de una madre que publicó en las redes sociales que cuando su hija esperaba el colectivo para ir a la escuela vivió un desagradable episodio con un depravado.El hecho ocurrió en horas del mediodía del viernes. "Mi hija y su amiga estaban esperando el colectivo en avenida Monseñor Tavella y Crisóstomo Gómez de la ciudad de Concordia, cuando se les apareció un auto Chevrolet, de color gris, que era manejado por un hombre gordo, el tipo las vio y paró a masturbarse al lado de ellas, difundir por favor", contó aterrada la mujer.El sujeto huyó y las chicas no quisieron esperar el ómnibus y regresaron asustadas a sus hogares. Luego de la publicación dese conoció otro caso, pero esta vez fue denunciado en la Jefatura Departamental de Policía, desde donde lograron identificar al automóvil, cuyo titular registral sería un sujeto oriundo de la localidad de Carlos Casares de la provincia de Buenos Aires.Federico es el padre de una menor, quien accedió a contar la triste experiencia que padeció su hija, con el propósito de alertar a la comunidad para que otra jovencita no pase por un episodio de esta naturaleza."El viernes, mi esposa me llamó contándome que nuestra hija, a las tres de la tarde, estaba esperando el colectivo en San Luis y Avellaneda, a la salida de la escuela. En ese momento, un auto estaciona mal, en la esquina, en la parada del colectivo, ahí estaba mi nena y otra chica más. Una de las chicas se da cuenta que el tipo se estaba masturbando y le dice mira lo que está haciendo ese tipo, el auto no tenía vidrios polarizados y tenía las ventanillas abiertas , la chicas se van a la otra parada, el tipo se va por Avellaneda y se da a la fuga", contó Fernando.Agregó que los chicos no le dan importancia a los peligros pero se debe estar alerta, "nos dimos cuenta que a otra chica le había pasado lo mismo y que había anotado la patente, le dije a mi hija porque no le sacaste una foto al auto, ella me respondió que no sabía qué hacer en ese momento, es un hecho muy grave un tipo está masturbándose a cuatro metros de una nena. Es un tema muy sensible, un tipo así está dispuesto a todo y es capaz de cualquier cosa, por eso fuimos a la jefatura a denunciar, con la patente que teníamos buscamos el vehículo y estaba radicado en la localidad de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires", relató.Agregó que si el sujeto "hace una cosa así es un loco, nosotros hicimos la denuncia y esperamos cerca de una hora y media cuando deberían atendernos más rápido, nos dijeron que la denuncia pasaría a fiscalía recién el lunes, así que se está perdiendo un tiempo valioso para identificarlo y saber quién es y qué está haciendo en nuestra ciudad, para esto el tipo ya se fue de Concordia y tal vez haya abusado de alguien".Fernando dio precisiones acerca de que el automóvil era un Ford Focus, de color gris, que no tenía vidrios polarizados y que el sujeto sería gordo, de unos 37 años, y se desconoce si sería el titular del auto.Por último, pidió a quienes lo vean que llamen de inmediato a la policía.