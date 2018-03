Un menor atropelló a un policía en su intento de escapar en una moto

Dos adolescentes de 17 y 18 años transitaban en una moto que tenía el cuadro adulterado y para evitar ser atrapados, el conductor no tuvo mejor idea que embestir a un policía que intentó detenerlos en Villa María.

Cuando transitaban por Boulevard Pedro Jurado y 10 de junio, por la zona de la Terminal de Ómnibus de Gualeguaychú, llamaron la atención de un móvil de la Comisaría Sexta, porque la moto Guerrero 110cc no tenía colocada la chapa patente. Cuando quisieron detenerlos, los adolescentes eludieron a los uniformados y escaparon en dirección al sur.



La Policía rápidamente irradió lo que ocurría y los demás móviles en la calle salieron en busca de los motociclistas que se perdieron de vista por el barrio Hipódromo. Al poco tiempo fueron localizados en calle Marito Suárez y España, pero al notar la presencia policial, el conductor embistió a uno de los efectivos provocándole una lesión en la rodilla, publicó ElDía.



El adolescente que iba como acompañante intentó huir, pero no pudo hacerlo y ambos fueron detenidos. El adolescente que manejaba la moto resultó tener 17 años y fue trasladado a la Comisaría del Menor y luego entregado a sus padres.

La suerte para el otro adolescente fue diferente, porque tenía 18 años y fue llevado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado por el supuesto delito de tenencia moto adulterada y resistencia a la autoridad policial.