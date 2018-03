Incendiaron y provocaron destrozos de manera intencional en una parroquia

El párroco Julian Muyur se mostró dolido ante el accionar de los vándalos, que no conformes con haberse llevado los elementos utilizados en las ceremonias prendieron fuego la parroquia.



A pesar del shock que generó el hecho esta tarde se celebrará la misa de las 18.30 y el comedor, que todos los sábados alimenta a 400 niños, funcionará de manera normal.



"Realmente es una triste noticia, uno no imaginaba que esto podía suceder, pero hay que aceptar la realidad", sostuvo el padre Julián Muyur, párroco de la iglesia Nuestra Señora del Rosario de barrio Pompeya. A pesar de lamentar las pérdidas materiales, el párroco hizo especial hincapié en la actitud maliciosa de los delincuentes. "Acá en el barrio la gente con mucho sacrificio de años y años colaboraron con la parroquia y en cinco segundos la quemaron, uno por ahí no entiende estas cosas", manifestó a Uno.



Al momento del hecho el padre Javier se encontraba descansando en su vivienda, lindante a la parroquia, cuando a las 2.30 de la madrugada una vecina lo alertó sobre el fuego que se había generado en una de las dependencias de la parroquia. "A las 2.30 de la mañana, me golpearon la puerta, era el coordinador de la comunidad y cuando me desperté fui directamente a la iglesia. Cuando abrí la puerta vi el fuego y el humo me venían encima. Gracias a Dios los bomberos y policías vinieron enseguida", relató el padre Julián sobre una de las escenas que más le dolerá recordar.



Antes de provocar el fuego los malvivientes se hicieron de objetos de valor que eran usados para dar la misa, entre los que se contabilizan parlantes y micrófonos. "No entiendo porqué hacen este daño, podés llevarte lo que querés, pero que no hagan estas cosas- afirmó aún ofuscado el padre- Porque la gente acá trabajó con el corazón, vos podés llevarte tranquilamente lo que quieras pero si queman como esto es maldad, es una cosa uno no entiende".



El fuego que comenzó en la sala de monaguillos se propagó en los diferentes ambientes de la parroquia. "Es mucho el daño que se registró en las puertas, ventanas que se quemaron todas. También la pintura del techo y el cielo raso que se desprendió. Toda la iglesia está quemada", explicó el padre Julián quien aseguró que se verán obligados a solicitar la colaboración de la comunidad para volver a poner en condiciones la iglesia.



A media mañana el panorama en la parroquia ubicada en calle French era desolador, el humo impregnaba el ambiente que se podía observar ennegrecido. Una importante cantidad de vecinos, en su mayoría mujeres que lloraban y se abrazaban, se encontraban trabajando para poner en condiciones la parroquia que con tanto esfuerzo, trabajo y tiempo lograron levantar para toda la comunidad.



Ahora los esfuerzos estarán puestos en volver a levantar la parroquia y ponerla en condiciones, así lo aseguró el padre. Este sábado la misa de la tarde se celebrará de manera normal a las 18.30, será en esta ocasión donde el padre planteará no solo su agradecimiento por la colaboración incondicional, sino que además se expondrán los pasos a seguir.