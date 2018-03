Tucumán: El nene baleado por la policía tenía pólvora en sus manos

El chico de 12 años que la semana pasada murió de un tiro en la nuca durante una persecución policial en Tucumán tenía pólvora en sus manos, lo que es indicativo de que disparó, aunque esto no aclara por qué fue baleado por la espalda, según explicaron la fiscal del caso y la abogada de la familia de la víctima.



La fiscal Adriana Giannoni informó que los estudios de dermotest arrojaron que "se encontró pólvora en las manos de Facundo Ferreira, del otro menor que conducía la moto (en la que ambos viajaban) y de los dos policías involucrados".



En tanto, la abogada de la familia de Facundo dijo que el resultado positivo "no es un elemento contundente para determinar cómo sucedieron los hechos" .



En rueda de prensa, la fiscal explicó que "también existen registros fílmicos donde se puede ver el derrotero de las motos desde que se inicia la persecución policial, pero no del momento en que se producen los disparos y el hecho".



Giannoni aclaró que no puede dar mayores detalles porque podría "entorpecer la investigación a cargo del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales" (ECIF).



No obstante, adelantó que el próximo miércoles prestarán declaración los dos policías imputados, "momento en que se leerá el reproche legal que la fiscalía considera que los involucrados en el hecho tienen hasta ahora, a partir de las pruebas objetivas con las que contamos".



La funcionaria judicial confirmó además que uno de los policías involucrados tiene una causa en su fiscalía y, según trascendió, sería por "excesos en su función".