Con dibujos, un nene de 6 años descubrió los abusos del profesor de música

La Justicia de la localidad puntana de Villa Mercedes incorporó dibujos de un nene de seis años en una investigación contra un profesor de música acusado de abuso sexual. El material contiene interpretaciones explícitas sobre los juegos a los que habría sido sometido junto a sus compañeros.La causa se inició en diciembre del año pasado, cuando los papás de una nena ?compañera del niño? contaron cómo fue abusada por el profesor de música. A partir de ese momento, la Justicia penal de Villa Mercedes arrestó e indagó al sospechoso por los delitos de abuso sexual simple reiterado y agravado y corrupción de menores en perjuicio de sus alumnas.Según publicó el diario Clarín, el juez Alfredo Cuello ordenó también allanar el domicilio de un profesor de Catequesis del mismo colegio. En ese lugar se secuestraron 20 celulares, cámaras de fotos y computadoras. El hombre podría quedar imputado en la causa.El papá del nene que realizó los dibujos ?y que se cambió de colegio? comentó al diario Clarín que tiene sospechas de "una red de pederastas ocultos detrás de una fachada" que estaría operando en Villa Mercedes con conexiones internacionales.En tanto, Jessica, mamá del pequeño, explicó al mismo medio: "Desde chiquito es un artista y es su medio de expresión. Ha secuenciado todo lo que pasó en la sala de música. Tiene 17 secuencias con el juego del gato y el ratón. Obviamente que no es el original sino uno perverso. Nuestro hijo se comportaba raro, se orinaba y no quería ir a música los miércoles. Cuando terminó el colegio, los niños empezaron a manifestarse"."Estamos en tratamiento psicológico nuestro hijo y nosotros. Esto es un atentado a la integridad psíquica y física de niños de 6 años", añadió la mujer.Los dibujos en cuestión están en 17 papeles que fueron sometidos a pericias por parte del cuerpo de Psicología Forense. "Nunca quiso hablar del tema. Cuando yo tocaba el tema (de los dibujos) me miraba, fruncía el ceño, se tiraba al suelo, se ponía agresivo y rompía una hoja", relató la psicóloga forense María José Goldaracena.El juez Cuello procesó el jueves al profesor de música Juan Manuel C. por abuso sexual simple reiterado y corrupción de menores calificado. Además, ordenó que quede preso.