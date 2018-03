Cayó el ex de la empresaria asesinada de 52 puñaladas: Es un ex legislador

El empresario y ex legislador de la Unión Cívica Radical (UCR), Leonardo Hisa, fue detenido anoche por el crimen de su ex pareja, quien fue asesinada de 52 puñaladas el pasado 5 de marzo en la ciudad mendocina de Tunuyán, hecho por el cual fueron imputadas tres personas, informaron fuentes judiciales.Hisa (58) se había puesto a disposición de la justicia en la causa y fue apresado anoche por la investigación del asesinato de su ex mujer, Norma Carleti (60).Por el crimen ya se encontraban detenidos e imputados dos hermanos y un amigo de ellos, acusados del delito de "homicidio agravado por ensañamiento" en perjuicio de Carleti, quienes habían trabajado como albañiles en la casa de la víctima y dos de ellos tenían antecedentes y gozaban en la actualidad del beneficio de prisión domiciliaria.Según informaron los voceros, existen llamadas telefónicas entre el celular del ex legislador de la UCR y uno de los detenidos horas previas a que la mujer apareciera muerta, que lo incriminarían en el asesinato.En tanto, la justicia mendocina informó que mañana dará precisiones acerca de la detención de Hisa.El crimen de Carleti ocurrió durante la madrugada del pasado lunes 5 de marzo en el domicilio de la mujer, ubicado en las calles Almirante Brown y República de Siria, a metros de la Municipalidad de Tunuyán, donde fue convocada la policía tras recibir una llamada a la línea de emergencia 911 que alertaba sobre los gritos de auxilio que se oían desde el interior de la casa.Los efectivos que se acercaron hasta la vivienda de la víctima, hallaron una puerta violentada en el sector del patio, por donde ingresaron, y encontraron a la mujer tendida boca abajo en el suelo del living con varias puñaladas en su cuerpo.Según determinaron los pesquisas, los homicidas huyeron de la vivienda de la empresaria a bordo de un automóvil Fiat 600 blanco que, luego, apareció quemado a 7 kilómetros del lugar del hecho.Fuentes policiales aseguraron que uno de los sospechosos fue apresado porque violó la prisión domiciliaria y que eso activó su pulsera magnética, precisamente en proximidades de la casa de la víctima.Luego fue apresado el segundo sospechoso, y su hermano se entregó voluntariamente tras conocer que se había emitido una orden de detención en contra suya.El fiscal del caso Adrián Frick detalló que en la vivienda de la víctima no hay instaladas cámaras de seguridad ni el exterior ni en su interior, pero dijo que los sospechosos podrían haber ingresado a través de "una instalación que pasa por encima del techo de la casa", por la que podrían haber entrado al patio, donde "se forzó una puerta, la rompieron y encontraron a la víctima en el living de una forma muy sorpresiva".