Boqueteros ingresaron a una casa de préstamos en búsqueda de dinero

Malvivientes ingresaron a la sede de la Asociación Mutual ECO - Casa de Préstamos, de Concordia, y una vez en interior revolvieron todo en búsqueda de dinero.El hecho se produjo este jueves en horas de la madrugada, en el local ubicado en la intersección de San Luis y Bernardo de Irigoyen.Según publicó, los delincuentes ingresaron por el techo del comercio arrancando una chapa y luego de perforar el cielorraso, bajaron con una soga.Respecto de la cantidad de dinero que se habrían llevado los delincuentes, la responsable de la mutual confirmó que no fue mucho. "Acá no se maneja dinero, tenemos para pagar algo porque sólo hacemos transferencias, pero bueno, al mal momento lo tenemos", lamentó.Consultada a la trabajadora si quienes ingresaron al local tendrían algún dato respecto a que guardaban efectivo, esta lo descartó. "Hace algún tiempo nos rompieron la vidriera para entrar pero ahí no robaron nada porque fue daños nada más", rememoró.Carla, la vecina del comercio robado le dijo aque escuchó ruidos pero que no les dio importancia. "Eran cerca de las 3.30 de la madrugada cuando ya no llovía y se escuchaban ruidos fuera de lo común pero no pensé nada raro porque como andaba gente festejando el partido y además siempre se escucha mucho ruido porque la habitación da a la calle. No fue nada extraño"."Yo andaba en el patio interno y se escuchaban ruidos como que golpeaban una pared.. me quedé con la duda pero no pensé nada malo, eso es lo que le dije a la policía y hoy nos enteramos que fue un robo. La verdad es que nunca nos hubiéramos imaginado algo así, que esté pasando esto en pleno centro de la ciudad", dijo preocupada la vecina.