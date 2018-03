Buscan a entrerriano que viajó a Rosario para un tratamiento médico y no regresó

Augusto Javier Larrosa tiene 21 años y despareció este martes 13 de marzo. El joven sufre de esquizofrenia y había viajado desde Maciá a Rosario para un tratamiento en una institución de esa ciudad.



La última vez que se supo de él fue este martes 13 de marzo, a las 16.30, mientras esperaba un colectivo de la empresa San José en la Terminal de Rosario. Ese micro lo llevaría de regreso a casa.



Pero el joven nunca llegó a destino y su madre radicó una exposición en la comisaría de Maciá.



"Su madre nos dijo que desde la institución lo habían acompañado a tomar el micro a la Terminal, pero no se sabe si lo abordó o no. Y cuando lo llaman a su celular, no contesta y pareciera que el aparato está sin batería", explicó el comisario Eduardo Costa a Elonce.com



Ante cualquier información sobre el paradero de Augusto Javier Larrosa, se ruega comunicarse a la comisaría más cercana.



Elonce.com