En rueda de reconocimiento, identificaron al detenido por crimen en el Thompson

Este miércoles, en rueda de reconocimiento (la que integraba el sospechado), fue identificado Olivera por "uno de los testigos y víctima de este hecho". De esta manera,Ramírez Montrull recordó que "desde un primer momento se lo sindicó como autor del hecho a Olivera".Las pericias del gabinete de Balística de la Dirección Criminalística determinaron que se usó la misma arma en los dos hechos. Al ser consultado respecto a la posible participación de Pablo Olivera en el ataque a la vivienda de Nelson Rolandelli, en el barrio Aatra, dijo que "por el momento no se puede acreditar su participación en ese hecho. Sí se acreditó que el arma utilizada es la misma".A Olivera "se le tomó formalmente declaración de imputado, hizo una referencia muy escueta, aunque se abstuvo de contestar preguntas de la Fiscalía", aseguró el funcionario judicial.Se estima que en el hecho de sangre, Olivera iba acompañado por otra persona, "No se la ha podido individualizar", aseveró.Asimismo, Ramírez Montrull dijo aque continuarán las testimoniales.Hubo unas seis horas de diferencia entre un hecho y otro. A las 0.30 del viernes 10, Rolandelli y su familia estaba cenando. Una ráfaga de detonaciones de un arma de fuego alertó a todo el barrio Aatra. Poco después, Pachi, como conocen al dirigente del club de calle Grella, salió a la vereda de su casa, ubicada en la esquina de calles Almirante Brown y Favaloro, y vio que en el frente, tanto en la pared como en el portón, había impactos de balas.Se constataron 10 disparos, se levantaron vainas servidas de un arma calibre 9 milímetros así como proyectiles.Los santafesinos Emiliano Rodríguez y Leandro Coria, en el boliche Bravard se encontraron con dos jóvenes paranaenses con quienes mantuvieron una discusión que, poco después, terminaría en la muerte a balazos de Rodríguez y lesiones de Coria.A las 6.30, decidieron retirarse, pero no llegaron al auto Chevrolet Onix que tenían estacionado a unos 40 metros del boliche. Unos metros antes los dos jóvenes los alcanzaron y les efectuaron varios disparos con una pistola calibre 9 milímetros.