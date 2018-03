Murieron 23 personas en accidentes registrados en el departamento Paraná en 2017

Foto: Fatal accidente en acceso a San Benito registrado en enero de 2017

"El índice de mortalidad desde 2012 a la fecha ha ido bajando en el Departamento Paraná, en rutas y ciudades que lo componen. En 2012 hubo 52 personas fallecidas y en 2017, se registraron 23 personas fallecidas", reveló a Elonce TV, Ricardo Galliussi, jefe de la dirección de Accidentología Vial de Criminalística de la Policía de Entre Ríos.



Y en esa línea resaltó que "los índices accidentológicos desde 2010 a la fecha, tuvieron una merma muy grande en 2014 cuando los operativos de motocicletas fueron intensivos desde septiembre hasta mayo, y luego volvieron a tener un índice de sucesos semejantes en todos los años".



Punto aparte, el comisario reveló que las edades de las personas fallecidas oscilan entre los 20 y 30 años; remarcó también que el día viernes es cuando mayor cantidad de accidentes se registran.



A la vinculación, "jóvenes-fines de semana- ingesta de alcohol", el funcionario policial instó a "entender que los días viernes y sábados, en horas de la noche, muchos vehículos se ven transitando por los cascos urbanos e incrementan la posibilidad de un siniestro". Velocidad y maniobras indebidas El titular de Accidentología Vial mencionó además que "en un suceso vial, hay más personas fallecidas que antes" y respecto de las causas de los accidentes, el comisario apuntó a "la velocidad y maniobras indebidas".



"El factor primario es el no respetar la prioridad de paso de la mano derecha en las encrucijadas no semaforizadas dentro de las ciudades", acotó al respecto.



Fue por eso que el comisario Galliussi destacó la necesidad de "hacer hincapié en la decisión de los conductores para dar la prioridad de paso al que ingresa a las encrucijadas no semaforizadas por la mano derecha".



"Y en las rutas, la causalidad siniestral es la invasión del carril contrario en zonas indebidas, o en zonas permitidas pero sin respetar las condiciones para realizar un adelantamiento, que es, que de frente no venga nadie", agregó.



"Seguimos teniendo sucesos viales con impactos frontales en rutas de doble sentido de circulación sobre la cinta asfáltica, donde el adelantamiento lo hacen en zonas permitidas, pero no observan que delante viene un vehículo", explicó el jefe de Accidentología Vial. Instan a "disminuir imprudencias" En esa línea, para evitar accidentes, Galliussi instó a "disminuir las imprudencias que se ven de manifiesto al momento de conducir".



"La imprudencia nos genera muchísimas situaciones conflictivas en la vía pública, giros sin poner el guiño, el no respetar los semáforos, la ingeniería del tránsito que hace a las líneas de marcha de los conductores, y la circulación de las motos en la vía pública", enumeró.



"La motocicleta es el vehículo de mayor participación en los siniestros de 2017", reveló el comisario al tiempo que advirtió que "es un medio de movilidad riesgoso y hay que tomar las medidas precautorias para no sufrir las consecuencias, ya sea en la salud de la persona, o materiales". Elonce.com