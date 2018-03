Vandalismo: Apedrean a colectivos y las pérdidas ascienden a $2000 diarios

Foto: Apedrean a colectivos y las pérdidas ascienden a $2000 diarios Crédito: ElSol

Un pasajero de un interno de la Línea 1 del transporte urbano de Concordia, ayer resultó herido cuando su rostro se llenó de vidrios, después del estallido del cristal de la ventanilla, mientras viajaba por J.J. Valle e Isthilart. Desde la empresa de transporte manifestaron a ElSol que el vandalismo les cuesta miles de pesos diarios.



De acuerdo a lo que comentó el colectivero, la unidad fue apedreada en el mismo lugar, a las 16 y a las 20hs de este lunes.



"Cada vidrio cuesta más de 1000 pesos. Pero no es sólo eso: tuvimos que llamar a la ambulancia para atender al muchacho que iba sentado en ese lugar, esto nos pasa todos los días y la situación no mejora", expresó el trabajador.



"No podemos trabajar tranquilos, y la gente está empezando a viajar insegura porque en cualquier momento te pueden lastimar", agregó.



Respecto de las razones de las agresiones, apuntó a "chicos que tiran con gomeras, en la misma cuadra, en el mismo lugar, están debajo de un árbol, esperan a que pase el colectivo para tirar". Y en ese marco, pidió "a los padres que les enseñen que pueden lastimar a las personas, que se hagan cargo". (ElSol)