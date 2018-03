Piden la detención de un acusado de fracturar a golpes a su pequeño hijo

Foto: El bebé brutalmente golpeado en La Plata tuvo que ser enyesado (ElDía).-

La ONG Casa María Pueblo denunció el caso de una mujer golpeada en la ciudad bonaerense de La Plata por su ex pareja, que también habría atacado al hijo de ambos, a quien incluso le provocó fracturas, por las que quedó con yeso en gran parte del cuerpo.

Por la peligrosidad del acusado, desde esa institución pidieron su inmediata detención y comenzaron una campaña en las redes sociales para visibilizar los riesgos de que continúe en libertad.



El agresor, se indicó de fuentes seguras, viviría en la zona de Barrio Aeropuerto.

En la causa interviene la fiscal Mariana Ruffino, de la UFI Nº 13 de Violencia de Género de nuestra ciudad, a quien le solicitaron urgentes medidas, según indicó a la prensa Darío Witt, titular de la ONG Casa María Pueblo.

De acuerdo a los voceros consultadas por ElDía, el brutal episodio se produjo en la antesala del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.



Como suele suceder en este tipo de situaciones, el sindicado agresor habría obligado a la víctima a mentir sobre las razones de las lesiones. Pero la mujer corrió en busca de ayuda y radicó la denuncia de rigor.

Se indicó que la madre del sospechoso sería una dirigente muy comprometida con la lucha contra la Violencia de Género y que tendría incluso estrecha relación con la citada ONG.



El acusado ya tendría medidas de restricción de acercamiento y de exclusión de hogar, dispuestas por un Juzgado de Familia de La Plata, aunque no han surtido efectos, porque "reiteradamente las inclumple. Se ríe de la Justicia", indicó un allegado a la causa, que agregó: "Es un riesgo enorme que siga suelto. LO que ha hecho no tiene nombre. Lo pinta de cuerpo entero de lo que es capaz de hacer".