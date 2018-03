Maniataron a madre e hijo por $300: Revolvieron todo en busca de más dinero

Los ladrones, ¿se equivocaron de casa?

Un barrio tranquilo

Varios malvivientes ingresaron a una vivienda de calle 23 de Marzo, en Barrio Mercantil de Paraná, y tras maniatar a madre e hijo, revolvieron todo para solo llevarse unos pocos pesos. Al comisario de la jurisdicción no dejan de extrañarle las características del violento asalto, mientras que los vecinos creen que los ladrones "se equivocaron de casa"., el jefe de la comisaría sexta de Paraná, Javier Díaz."Revolvieron todo en búsqueda del dinero y según los primeros indicios aportados por la damnificada, lo sustraído no excede a una suma superior a los 300 pesos", indicó el comisario, al tiempo que estimó: "Es algo realmente muy raro porque otra cosa no se llevaron".Una vecina de la vivienda asaltada, le comentó a este medio que por comentarios supo que "cuando los ladrones les preguntaron el apellido, se fueron".Consultado al respecto, el comisario Díaz reconoció que no dejan de "llamarle la atención" las características del violento asalto. "Es muy extraño porque estas personas no contaban con el dinero que buscaban en el domicilio", apuntó."Pensamos que se han equivocado de domicilio, porque eran varias personas las que entraron, hasta cuatro o cinco", dijo la vecina.Por el violento asalto de este martes, tomó intervención personal policial de la Dirección Criminalística, fotógrafo y rastro, además de efectivos de Investigaciones."Tenemos una línea investigativa muy firme", acotó el comisario sin brindar mayores datos de las averiguaciones.Se aguardaba la producción de pruebas a través de los registros de las cámaras de seguridad de las viviendas aledañas.