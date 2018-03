Crimen de Pastorizzo: Sumaron la alevosía en el pedido de elevación a juicio

Los abogados querellantes que representan a Gustavo Pastorizzo y Silvia Mantegazza, padres de Fernando Pastorizzo, asesinado en diciembre pasado en Gualeguacyhú, coincidieron con lo hecho la semana pasada por el Fiscal y solicitaron que el Juez de Garantías llame a una audiencia para elevar la causa. Además, confirmaron la imputación con el agravante de la alevosía.La presentación se realizó por la mañana en la Oficina de Gestión de Audiencias. Las dos querellas, cada una por su lado, consideraron que está agotada la Investigación Penal Preparatoria de la causa que tiene a Nahir Galarza como imputada y requirieron que se dé inicio a la etapa intermedia.El requerimiento de la elevación a juicio lo había hecho el fiscal Sergio Rondoni Caffa la semana pasada y notificado de esta solicitud, el juez de Garantías Mario Figueroa trasladó la novedad a los querellantes. En menos de una semana los abogados elaboraron sus informes y hoy presentaron sus requerimientos, cada uno con sus fundamentos, agregando el tercer agravante.Rubén Virué, el representante de Silvia Mantegazza, explicó que la alevosía está fundamentada en el correlato de los hechos, porque hubo un plan de Nahir Galarza, "que primero lo llamó por teléfono y después lo fue a buscar a su domicilio a Fernando con el pretexto de un cargador de celular, después le pidió que la lleve al domicilio de ella y posiblemente con una maniobra de seducción lo hizo quedar en su casa hasta las 5".Pero este preordenamiento de lo sucedido culmina con el desenlace, que también fue planeado. "Le ha pedido que la lleve al domicilio de su abuela, que es una calle de tierra, sin alumbrado público, con muy pocos vecinos residiendo en el lugar y el hecho se produce frente a un galpón, que es lindero a otro galpón, lo cual excluía cualquier posibilidad que alguien en ese horario de la mañana ayudara o defendiera a Fernando", agregó."Cuando para en la moto, ella le apoya el arma y dispara en un estado de defensión absoluta porque jamás podía pensar que iba a sufrir una agresión de esa naturaleza; y después lo remata en el piso", comentó Virué en declaraciones a. El abogado explicó que todo lo sucedido sirvió como fundamento para solicitar la alevosía, que es una figura que se aplica cuando un crimen es a traición y su responsable no corre riesgos. Es decir, existe un estado de defensión de la víctima y su agresor tiene la plena seguridad que no será contraatacado.Juan Carlos Peragallo, que representa a Gustavo Pastorizzo junto a Sebastián Arrechea, señaló que "con los elementos que ya están en la causa estimamos que la calificación legal debe ser otra, debe haber un tercer agravante, es un tiro por la espalda, con la víctima en un estado de indefensión y además el aprovechamiento de esa indefensión que hace Nahir Galarza, es matar a traición".Ahora es el Juez de garantías quien deba resolver, si cambia la calificación o si eleva con los tres agravantes. El Fiscal imputa por homicidio doblemente calificado, mientras que para las querellas es triplemente agravado por la utilización de arma de fuego, la relación de pareja y la alevosía, y que sea el Tribunal de Juicio el que resuelva al respecto.Por otra parte, la defensa de Nahir Galarza presentó en la misma mañana y ante el mismo Juez que la semana pasada rechazó el pedido recusatorio, la apelación a la misma medida antes de ir en queja a Gualeguay.Los abogados defensores habían presentado el día después a que se requirió la elevación a juicio, un escrito argumentando que el accionar del Juez de Garantías Mario Figueroa y del fiscal Rondoni Caffa afectaba "la garantía de imparcialidad". El mismo magistrado denunciado fue el que tuvo que resolver e instantáneamente - como era lo esperado- rechazó esta solicitud.Ahora, los defensores volvieron a insistir en su reclamo y ante el mismo funcionario judicial. Lo que se presentó esta vez fue un recurso de apelación por el rechazo a la recusación y Figueroa deberá estudiar si es admisible o no. Para mí fue un accidente, no supe actuar porque me ganaron los nervios, nada más", declaró Nahir.Y aseguró que nunca supo del resultado fatal, hasta que la madre de Fernando la llamó por teléfono ese 29 de diciembre a las 7:30 y ahí reaccionó sobre lo ocurrido.Pero según la investigación que llevó adelante el fiscal Rondoni Caffa, los hechos ocurrieron de otra manera y por eso la imputó por el delito de homicidio doblemente agravado por el uso de armas y la relación de pareja y esa perspectiva es coincidente con el caso que lleva adelante la querella a través del abogado Rubén Virué, quien adelantó que le sumará la figura de la alevosía, es decir, "una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal cuando se lleva adelante un delito a traición y sobre seguro. Se trata de un homicidio que se comete aprovechando la indefensión de la víctima, que permiten dar una muerte segura sin riesgos para el autor", tal como lo referenció el abogado de la mamá de la víctima.