Robó y huyó: difundieron foto de delincuente para que "entre todos nos cuidemos"

Graciela, en diálogo con, detalló que el sujetoIba y venía, del fondo del comercio al salón. Me arranqué la cadenita que tenía, me sacó del bolsillo el celular. Sacó la plata que estaba en la caja. Nos decía todo el tiempo que no nos levantáramos".

Estaba muy alterado

La mujer indicó que "fue una situación muy violenta, el chico estaba muy alterado"."Hoy en día estamos propensos a que pase todo esto, pero de igual manera, uno nunca se lo espera", afirmó.. Uno no entiende cómo, habiendo tanta gente en la calle, que lo puede ver, se anime a venir al local con estos fines", aseveró.Luego de que el delincuente huyó, "llamamos inmediatamente al 911, vino la policía, realizaron todas las diligencias en el lugar, tomaron las imágenes de la cámara. Nos dijeron que están a la búsqueda de quién es la persona que cometió este hecho", acotó.

Vivimos con miedo, cuesta recuperarse

Desde el comercio, en una posteo de Facebook, mostraron fotos del delincuente, captadas por la cámara de seguridad del local.

En la publicación afirman: