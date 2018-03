Crimen en el Thompson: prisión preventiva para el sobrino de 'Petaco' Barrientos

Los hechos

Atentado



Homicidio



Tras realizarse la audiencia imputativa,, indicaEn el acto de defensa, el sobrino de 'Petaco' se declaró inocente y aseguró ante el funcionario judicial, que no estuvo en el pleito con los santafesinos, como se visualiza en las cámaras de seguridad del boliche. Sin embargo, su testimonio, no coincidió con los datos, indicios, testimonios y pruebas que recolectó personal de la División Homicidios.El juez de Garantías Elvio Garzón respaldó el acuerdo entre el fiscal Ramírez Montrull y el defensor de Olivera, Javier Aiani, por el cual se acordó la prisión preventiva por el término de 30 días en el penal de Paraná.El viernes a la madrugada tirotearon el frente de la vivienda del vicepresidente del club paranaense, Nelson Rolandelli, en el barrio Aatra. Poco después asesinaron a un hombre y balearon a otro en el Thompson.Las pericias determinaron que fue usada la misma arma para amedrentar al dirigente de Patronato y luego asesinar al santafesino Emiliano Rodríguez, quien recibió tres impactos en la zona abdominal, que le ocasionaron la muerte.El subdirector de Investigaciones, Ángel Ricle, dijo aque se han hecho varios procedimientos, "pero el arma no fue encontrada".Hubo unas seis horas de diferencia entre un hecho y otro. A las 0.30, Rolandelli y su familia estaba cenando. Una ráfaga de detonaciones de un arma de fuego alertó a todo el barrio Aatra. Poco después, Pachi, como conocen al dirigente del club de calle Grella, salió a la vereda de su casa, ubicada en la esquina de calles Almirante Brown y Favaloro, y vio que en el frente, tanto en la pared como en el portón, había impactos de balas.Los santafesinos Emiliano Rodríguez y Leandro Coria, en el boliche Bravard se encontraron con dos jóvenes paranaenses con quienes mantuvieron una discusión que, poco después, terminaría en la muerte a balazos de Rodríguez y lesiones de Coria.A las 6.30, decidieron retirarse, pero no llegaron al auto Chevrolet Onix que tenían estacionado a unos 40 metros del boliche. Unos metros antes los dos jóvenes los alcanzaron y les efectuaron varios disparos con una pistola calibre 9 milímetros.