Buscan el arma usada en el crimen del Thompson y el ataque a casa de dirigente

Policiales Confirman relación entre el crimen del Thompson y el ataque a casa de dirigente

Los hechos

El viernes a la madrugada tirotearon el frente de la vivienda del vicepresidente del club paranaense, Nelson Rolandelli, en el barrio Aatra. Poco después asesinaron a un hombre y balearon a otro en el Thompson.Al respecto, el subdirector de Investigaciones, Ángel Ricle, dijo aque "hay una persona detenida por el homicidio y alojada en la Alcaidía de Tribunales. Sobre la agresión al domicilio se está trabajando bajo directivas del fiscal Ramírez Montrull. Se han hecho varios procedimientos, pero el arma no fue encontrada".Asimismo, confirmó que en la requisa del vehículo en el que se movilizaba el fallecido "se localizó dinero en efectivo y otros elementos, de los cuales se está investigando su procedencia".Interrogado acerca de si el homicidio podría estar relacionado con la comercialización de estupefacientes, Ricle admitió que "no descartamos nada. La investigación recién comienza".Además, ratificó que "se está trabajando en búsqueda de imágenes de cámaras que puedan brindar algún dato tanto en lo que hace al crimen como al atentado en el domicilio. Personal del boliche de la zona está colaborando y han aportado cámaras que serán visualizadas por personal idóneo para ver si podemos sacar algún elemento de utilidad para la investigación", completó.Hubo unas seis horas de diferencia entre un hecho y otro. A las 0.30, Rolandelli y su familia estaba cenando. Una ráfaga de detonaciones de un arma de fuego alertó a todo el barrio Aatra. Poco después, Pachi, como conocen al dirigente del club de calle Grella, salió a la vereda de su casa, ubicada en la esquina de calles Almirante Brown y Favaloro, y vio que en el frente, tanto en la pared como en el portón, había impactos de balas.Se constataron 10 disparos, se levantaron vainas servidas de un arma calibre 9 milímetros así como proyectiles.Los santafesinos Emiliano Rodríguez y Leandro Coria, en el boliche Bravard se encontraron con dos jóvenes paranaenses con quienes mantuvieron una discusión que, poco después, terminaría en la muerte a balazos de Rodríguez y lesiones de Coria.A las 6.30, decidieron retirarse, pero no llegaron al auto Chevrolet Onix que tenían estacionado a unos 40 metros del boliche. Unos metros antes los dos jóvenes los alcanzaron y les efectuaron varios disparos con una pistola calibre 9 milímetros.El pasado viernes, la División Homicidios, tras reunir algunos testimonios y otras evidencias, apuntó contra dos personajes muy conocidos del ambiente delictivo y, en particular, de la barra de Patronato. Pero la víctima que sobrevivió al ataque pudo identificar solo a uno de ellos. En horas de la tarde del viernes allanaron una vivienda del barrio Municipal y detuvieron al sospechoso: Pablo Daniel Olivera, más conocido como Pela. Su tío se llama es Gustavo "Petaco" Barrientos, preso por un doble homicidio.