Comisario duda de la veracidad de la denuncia de brasileros por pedido de coima

La dirección de Asuntos Internos de la Policía de Entre Ríos inició una investigación para establecer la veracidad de la denuncia realizada por dos brasileros por pedido de coima en un puesto caminero."La Policía de la provincia inició, a través de Asuntos Internos, una investigación para establecer las responsabilidades que pueden caber a los funcionarios o a la dirección de Prevención y Seguridad Vial en relación a este supuesto cobro de una multa en el puesto caminero de Concordia", confirmó a, el comisario Mario Müller, titular de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos.Y en esa línea, indicó que se trata de "una presentación periodística" y que "no hay una denuncia presentada".Dos turistas brasileros que visitaron Argentina le escribieron una carta al presidente Mauricio Macri para denunciar la corrupción de la policía entrerriana en la Ruta Nacional 14, en su tramo de la provincia de Entre Ríos. En un video que publicaron el 24 de febrero cuentan cómo fueron extorsionados por agentes en controles ruteros que les pidieron coimas y los amenazaron con secuestrarles el auto.indicó que "es un relato que se desarrolla dentro del vehículo, primero por una femenina y después por un masculino que sube al vehículo, y que hace mención a todo lo que dio origen a esta información periodística"."Cuando la chica relata y hace suponer que es en el puesto caminero de Concordia, en ningún momento se visualiza al policía dialogando con ella", remarcó al respecto."Desde la sala de monitoreo de la dirección no lo tenemos visualizado, tampoco tenemos una fecha precisa de cuándo fue este supuesto hecho", agregó."Las actas se realizan bajo registros fílmicos para que la policía trabaje segura y el conductor que está siendo infraccionado se sienta seguro de que no se está cometiendo ninguna irregularidad en el procedimiento", agregó al respecto.