Vandalismo en vehículos y comercios de Paraná: Quemaron un auto

Varios vehículos y algunos comercios sufrieron actos de vandalismo con aerosol, en jurisdicción de la Comisaría 13 de la capital entrerriana. "Yo creo que solo fue para hacer daño", indicó el propietario de una de las unidades.Por otra parte, un Renault 11, propiedad de un agente penitenciario, quedó reducido a cenizas. El hecho sucedió en calle Arroyo Cazuelas, casi Pedro Balcar, en horas de la madrugada.El titular de la unidad prefirió no dar a conocer su nombre. "No puedo asegurar las causas, pero para mí fue intencional, porque el fuego arrancó del lado de adentro del auto, o sea que no fue ningún corto", dijo aMomentos de tensión se vivieron por la posibilidad de explosión del equipo de GNC."Según lo que me dijo el personal de los bomberos, no se puede peritar tampoco, porque el auto se quemó íntegro", finalizó el dueño del vehículo.