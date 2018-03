Tras choque de atrás, hizo "un trompo" y terminó contra baranda de contención

El hecho se registró en la mañana de este sábado, en Bavio y Libertad:, indicó a, el trabajador del volante.Afortunadamente. "La señora se fue en otro coche, le consulté si estaba bien, porque si no la hacíamos ver con el seguro, pero no fue necesario", dijo.Hizo un detalle de los daños que a simple vista, observó en su auto: "Hay que hacer parte trasera, todo el frente nuevo, radiador, aire y ver si el choque no se afectó el tren delantero", puntualizó.también consultó al conductor del otro rodado interviniente: El hombre estaba shockeado y sólo exhibió que "iba al médico, con todos los estudios, tenía turno para el martes, pero el médico me hizo una excepción de atenderme en su casa".

El tránsito en Paraná es muy desordenado

"Uno siempre tiene precaución. Así y todo,", opinó el conductor del taxi.