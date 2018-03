Vecinos fueron a la comisaría a reclamar "seguridad las 24 horas del día"

"Pedimos que se haga algo en concreto, sea quien sea, la policía, la justicia o quien tenga que actuar. Los vecinos necesitamos seguridad", dijo a Elonce TV, una de las vecinas que se convocó en la dependencia.



Los habitantes de la zona indicaron que el "profundo malestar" que hizo que fueran hasta la comisaría a reclamar por mayor seguridad, se desencadenó luego de un hecho ocurrido a la madrugada: "Aproximadamente a las 2, hubo un tiroteo espantoso. Llamé al 911 y me dijeron que ya había efectivos trabajando en el lugar. Ahora me pregunto? si estaban ahí, ¿Por qué no los detuvieron? Esto ocurrió a la madrugada, pero también ocurre al mediodía, a las 10 de la noche. Necesitamos seguridad las 24 horas del día", expresó otra de las vecinas.



Puntualizaron que "son constantes" los tiroteos entre bandas, en el lugar. Elonce.com.