Investigan si el homicidio del Thompson está relacionado con un ajuste narco

Policiales Un joven fue asesinado a balazos y otro resultó herido en Paraná

Un grave hecho de sangre se produjo en horas de la madrugada de este viernes en la zona del Thompson de la capital entrerriana. Una persona fue asesinada de varios balazos, en tanto que otra fue hospitalizada con tres heridas de bala.El hecho ocurrió en la rotonda de ingreso, cercana al camping. Según los primeros datos con los que cuenta la Policía el lesionado habría recibido los disparos en sus piernas, en tanto que el fallecido tendría un impacto cerca del corazón., son oriundos de Santa Fe.Al respecto, el fiscal Francisco Ramírez Montrull dijo aque se está "en tareas investigativas. Se dio intervención a Criminalística para levantar indicios balísticos, mientras que química forense levantó muestras de sangre. Estamos en la etapa de recibir entrevistas con los testigos".Interrogado por este medio sobre los pormenores del crimen, el funcionario judicial se limitó a señalar que "estamos en el período para reconstruir el hecho y tener más precisiones". No obstante, ratificó que el fallecido "tiene domicilio en Santa Fe" y sostuvo que el herido no está grave.Sobre los supuestos autores, señaló que "todavía no se sabe nada" y admitió que "hay personas que pueden aportar algo para la investigación".El occiso que se habría movilizado en un auto negro y manifestó que más allá de las versiones, todavía no cuentan con elementos para dar por hecho que el suceso con un ajuste relacionado con el narcotráfico.que hubo 15 disparos y que los supuestos autores serían menores de edad, uno de ellos sería hijo de un conocido narcotraficante que estaría preso.