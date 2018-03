Operativo de seguridad por Patronato-River: Cómo será el ingreso a las tribunas

Las autoridades de Club Atlético Patronato, junto a responsables de la Departamental de Policía de Paraná, dieron una conferencia de prensa en la que brindaron detalles acerca del operativo de seguridad con motivo del encuentro que disputarán Patronato y River este sábado en el estadio Presbítero Grella de esta ciudad."La venta de entradas finalizará el sábado a las 14hs. Y una vez que comienza el operativo, solo podrán ingresar los que viven dentro de ese perímetro, pero no con fines para adquirir entradas porque ya estarán cerradas las boleterías", aclaró el comisario Marcos Antoniow, jefe de la Departamental de Policía de Paraná."Se acordó que las puertas se abrirán a partir de las 18.30", sentenció. En detalle, Antoniow explicó que "los que vayan a platea, deberán ingresar por calle Grella, o Churruarín, o Marangunich; los que vayan a las tribunas San Nicolás o Ayacucho, desde el sur lo harán por Ayacucho - Los Dragones de Entre Ríos - Derqui y retomarán en Ayacucho; y si lo hacen por el norte o el este, deberán atravesar Churruarín para luego tomar Ayacucho o Brown, y volver a Ayacucho"."Los que ingresen a Grella, desde el norte lo harán por calle Grella o Saravi; y los que lo hagan desde la zona oeste o sur, deberán hacerlo por Churruarín o Marangunich", agregó."Todas las tribunas estarán habilitadas y se trabajará para la erradicación de personas que participen o hayan participado de hechos violentos", aclaró el comisario en relación a la decisión de prohibir el acceso a canchas de fútbol 27 barras de Patronato, quienes atacaron salvajemente a niños de una escuela de fútbol de Strobel, en el partido entre el "Santo" y Unión en noviembre de 2017."Grella será ocupada, en un futuro, por los socios los que tengan abono y asistan a presenciar un espectáculo y a acompañar a su equipo", adelantó el funcionario policial.Teniendo en cuenta la envergadura del operativo y la extensión de los anillos de seguridad, los pre-controles de entradas y documentos serán en Grella y Churruarin; Saravi y Grella; y San Nicolás y Ayachuco.El tránsito estará cerrado en:-Ayacucho, entre el tramo de calle Los Dragones de Entre Ríos y Churruarín.-Churruarín, entre Ayacucho y Grella. Habrá una zona de seguridad para estacionamiento e ingreso y egreso de colectivos.Los controles aplicados al tránsito vehicular se desarrollarán en:-Churruarín y 3 de Febrero.-Díaz Colodrero y 3 de Febrero.-Almafuerte y Marangunich.-Los Dragones de Entre Ríos y Ayacucho.-Derqui y Churruarín.-Brown y Ayacucho.-Brown y Grella.-Borgobello y Saraví.Bajo el programa "Tribuna Segura", se reiteró que se deberá concurrir con documento de identidad y entrada para poder hacer ingreso al estadio.Se encuentra prohibida la venta de bebidas alcohólicas dentro de los 200 metros al club, de detectarse alguna situación en contrario se notificará al propietario, se labrará el correspondiente Expediente con intervención del área municipal que corresponda.A los fines de evitar cualquier tipo de percances, se remarcó que no se podrá ingresar al estadio, tanto al sector de populares o plateas, con los siguientes elementos:· Botellas de vidrio ni plásticas.· Cintos con hebillas metálicas.· Encendedores, radios, rollos de papel, equipos de mates u otros elementos similares.-· Pirotecnia.· Camisetas, gorras, banderas, etc., correspondientes a otro club que no sea del local como así también de índole política.· Porta banderas.