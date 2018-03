Buscan a una mujer que viajó desde Federal a Buenos Aires pero nunca llegó

Una familia de Federal está desesperada, porque hace 69 días que no tienen contacto con Gisela Marisa Fernández. La mujer de 32 años viajó hacia Buenos Aires para pasar Navidad en la casa de un hermano y regresaba para fin de año. Pero nunca llegó a destino. Solo recibieron un mensaje de texto el 28 de diciembre, y luego perdieron su rastro. Ni por teléfono ni por redes sociales han logrado saber nada de ella.



Su madre hizo la denuncia en la Fiscalía de Federal, que inició una investigación.



"Si alguien sabe que algo que avise, hay una familia que la espera, y una madre principalmente", dijo muy angustiada Liliana, hermana de Gisela.



"En diciembre del año pasado ella salió con destino a Buenos Aires para ver a su hermano, que vive en Mataderos, pero nunca llegó. Iba a pasar el 24 y para el 31 volvía. El 22 viajó en un colectivo que tiene línea directa de Federal a Buenos Aires", contó Liliana.



Sin saber que no había llegado, el último contacto telefónico que tuvieron fue el 28 de diciembre: "Me mandó el último mensaje a mí, como ella jugaba al fútbol en Federal y ese día se jugaba la final, me dijo que avisara que no podía estar", dijo su hermana, y lamentó: "Perdí la comunicación tanto en el Face como por teléfono".



Consultada acerca de si en esos días previos Gisela les había manifestado que le pasó algo, Liliana afirmó que "jamás dijo nada".



"Nosotros nos preocupamos porque nunca se iba tanto de la casa. Lo llamé a mi hermano y me dijo que nunca llegó, que tenía que hacer la denuncia y él también se movió en Buenos Aires, empezó pegando fotos para dejar números por si alguien la veía".



La hermana de la mujer desaparecida contó que Gisela no era de irse seguido a Buenos Aires y no cree que haya tenido a algún conocido allí.



"Ya estamos preocupados porque no sabemos nada, si está viva o muerta, mi mamá es una señora mayor y necesita saber", dijo Liliana y, respecto de si tienen alguna hipótesis de lo que le pudo haber ocurrido a su hermana, respondió: "Pensamos que puede ser que esté privada de la libertad".



Desde la Policía de Federal se informó que se remitió la información de la denuncia a las policías provinciales con las que la fuerza entrerriana tiene convenios de colaboración, acerca de una mujer mayor de edad que se fue por su voluntad y sus propios medios. Asimismo, se indicó que la denuncia formal fue radicada en la Fiscalía de Federal, que tiene la causa en sus manos.



La fiscal Eugenia Molina informó que hay una apertura de causa, un informe de criminalística en relación a teléfonos, un pedido de informe a Facebook porque la cuenta supuestamente tiene actividad, el cual tardará un poco, y se dio comunicación a la provincia de Buenos Aires porque tiene un registro de personas desaparecidas. Además, indicó que el teléfono registraba actividad y supuestamente estaba en La Matanza.



Sobre las características físicas de la mujer señalaron que es morocha, de ojos verdes, tiene varios tatuajes en su cuerpo, pelo largo negro, y mide entre 1,50 y 1,57 metros. Gisela es ama de casa y tiene un hijo de 12 años, que ahora está al resguardo de su abuela. (Uno)