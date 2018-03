La defensa de Vitali solicitará la absolución del experito balístico del STJ

El juicio

Este 8 de marzo comenzará el juicio contra el experito balístico del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Daniel Antonio Vitali. Los fiscales Ignacio Aramberry, Juan Malvasio y Fernanda Rufatti (esta última de la Unidad Fiscal de Violencia de Género) adelantaron que pedirán un duro castigo: 11 años de prisión efectiva.Damián Petenatti, uno de los tres abogados de Vitali -también lo acompañan en la defensa Rubén Pagliotto e Iván Vernengo- adelantó que pedirán la absolución al Tribunal de Juicio integrado por los vocales Carolina Castagno, José María Chemez y Cristina Van Dembroucke."Hemos esperado el momento para hablar; primero, porque hay una prohibición expresa del Código Procesal Penal -se refiere al artículo 230- de no hablar a la prensa hasta que la causa sea remitida a juicio. Esta increíblemente se incumple muchísimo, y generalmente de parte de la fiscalía", arrancó el letrado.Respecto del planteo que harán en el juicio, Petenatti señaló: "Vitali no tiene absolutamente nada que ver con el robo ni con la venta de armas de Tribunales. No hay escuchas que lo comprometan, ni intervenciones telefónicas contra él. Si le hubiesen intervenido el teléfono hubiese sido mejor para nosotros porque quedaba todo claro", publicóEn ese sentido, el abogado defensor dijo que la acusación de la fiscalía es endeble, ya que sólo se sostiene por el testimonio de Maximiliano Bertoni, exempleado del Departamento Médico Forense, que en diciembre de 2016 firmó un acuerdo de juicio abreviado. Según la fiscalía, las armas eran entregadas por Vitali a Bertoni, quien a su vez las distribuía a terceros que las comercializaban.La defensa cuestiona el testimonio de Bertoni, que será utilizado por la fiscalía como prueba de que el experito estaba involucrado en la asociación. "Todo gira alrededor de la declaración de este exempleado judicial que acordó 3 años de prisión de ejecución condicional por el mismo hecho que supuestamente cometió Vitali. Y a Vitali le están pidiendo 11 años de prisión", dijo Petenatti."Bertoni es una persona a quien han apalabrado, que le han dado letra para que involucre a alguien de arriba, para que descargue en otro su responsabilidad", sostuvo el abogado defensor.En esa dirección, aseguró que las "pocas conversaciones que tuvo Vitali con Bertoni son relativas al trabajo en la oficina pericial, nada que ver con la venta de armas y eso va a ser explicado en el juicio".Además, el abogado penalista cuestionó otra de las pruebas que llevará la fiscalía contra el experito. Se trata de un papel hallado durante los allanamientos en la casa de Bertoni, y que tenía escrito de puño y letra distintos tipos de armas y sus precios. Una pericia determinó que la escritura pertenecía a Vitali.Para la defensa ese papel "no tiene nada que ver con precios para la venta ilegal de armas. Son precios relativo al trabajo de la oficina pericial". "Eso va a ser explicado por el propio Vitali", anticipó."A Vitali jamás le mostraron ese papel y jamás tuvo la posibilidad de decir que ese papel es de su puño y letra. Le mostraron el papel luego de que le hicieron la pericia. Esa pericia no se tuvo que hacer, porque no es un documento indubitado, es decir, porque si se lo hubiesen mostrado en un primero momento hubiese reconocido la escritura como propia", explicó el defensor.Consultado sobre la otra acusación que pesa sobre su cliente, el supuesto delito de amenazas contra una funcionaria policial, hecho que fue considerado por la fiscalía dentro de un contexto de violencia de género. Petenatti dijo que no existió extorsión ni amenazas, sino más bien un reclamo de una suma de dinero que había sido prestada."Es un reclamo dinerario de parte de Vitali a una mujer que él conocía que pertenece a la fuerza. Jamás la amenazó. Tal es así que la carátula de la causa cambió de extorsión a amenazas, precisamente porque se comprobó que había una cuestión dineraria de por medio", aseguró el letrado.Por último, se mostró confiado en el Tribunal que juzgará al experito balísitico. Y afirmó que los jueces no son influenciables por los medios de comunicación. "Es un Tribunal serio al que no le va a pesar todo el revuelo mediático que ha habido alrededor del caso. Confiamos que el Tribunal va a poder ver lo que vamos a plantear", cerró.El juicio comenzará el 8, Día Internacional de la Mujer, y continuará los días 9, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 27 y 28. El 5 de abril serán los alegatos de la causa armas. Se espera que al debate la fiscalía convoque a 60 testigos; mientras que la defensa cite a 15.Vitali tiene actualmente 55 años, y se encuentra detenido en la Unidad Penal N°1 de Paraná desde el 23 de octubre de 2017, por resolución del juez de Garantías Eduardo Ruhl. Su detención se produjo cuando fue denunciado por una funcionaria policial, por supuestas amenazas. Hasta entonces sólo cumplía con algunas restricciones.En el allanamiento en su casa de calle Fraternidad N°1617, en Paraná, los investigadores encontraron más motivos para pedir su prisión preventiva: había tomado contacto con una testigo de la causa armas en la que fue procesado el 23 de agosto de 2017 por el entonces juez Nicolás Zoff; y se le halló un arma con la numeración limada. Esas razones fueron suficientes para considerar que había un riesgo a un entorpecimiento de la causa. El juez de Garantías Eduardo Ruhl lo envió al Penal y, luego, esa decisión fue confirmada en diferentes instancias en que la defensa buscó la excarcelación de su cliente.