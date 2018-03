Una mujer perdió la vida tras ser asaltada por ladrones en moto

Una joven perdió su vida como consecuencia de los golpes que sufrió en un asalto callejero. El grave incidente ocurrió a media tarde de este sábado y tuvo lugar en la avenida Facundo Zuviría, a metros de su intersección con Gutiérrez, en la ciudad de Santa Fe.



Por dicho sector, circulaba a bordo de una bicicleta Luisina Rodríguez, de 32 años. La mujer iba por el carril que tiene sentido hacia el norte.



Pero como siempre ocurre, en cuestión de segundos sobrevino la tragedia.



De repente, aparecieron en escena dos sujetos, los que se conducían a bordo de una motocicleta. Aprovechando el acercamiento de los rodados, uno de los individuos intentó apoderarse de una "riñonera" que la mujer llevaba a la altura de la cintura.



El tirón fue de tal magnitud que Luisina cayó de la bicicleta de manera atroz. En dicha circunstancia, golpeó su cabeza contra el pavimento.



Los autores del atraco se alejaron a toda velocidad. Mientras, la mujer quedó tendida sobre el pavimento, ya con signos gravísimos.



Ruido de muerte

"Yo quedé espantado por el ruido que hizo la cabeza al golpear contra el cemento. La mujer quedó tendida... como paralizada. Por precaución no quise tocarla, pero me daba cuenta de que estaba muy mal porque la calle estaba 'hirviendo' y ella no se movía", comentó este domingo un comerciante.



Minutos después arribaron al lugar agentes policiales y una unidad sanitaria con la que se trasladó a la infortunada hasta el hospital José M. Cullen.



A dicho nosocomio, la mujer ingresó en condición desesperante. Tenía traumatismo de cráneo con sangrado cerebral. En estado de coma, permaneció alojada en la sala de shock-room hasta que poco antes de las 23, se produjo su deceso.



Lo ocurrido fue informado a la fiscal de Homicidios en turno, doctora Cristina Ferraro, quien ordenó la intervención de la PDI en simultáneo con otras medidas.



En este sentido, trascendió que de no surgir algún dato inesperado, el hecho está siendo investigado como un homicidio en ocasión de robo.



Analizan cámaras

Testigos ocasionales aseguran que los mismos motochorros, minutos antes de cometer el ataque contra Luisina, protagonizaron otro asalto contra una mujer que esperaba el colectivo en Facundo Zuviría al 4500.



Por último, trascendió que los encargados de la pesquisa analizan los registros fílmicos de dos cámaras de seguridad que están instaladas en la zona del suceso, a los efectos de poder identificar a los malvivientes. (El Litoral)