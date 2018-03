Robaron por tercera vez en dos semanas en Aluba: Se llevaron hasta las cortinas

Policiales Volvieron a robar valiosos elementos de la sede de Aluba

El coordinador de la Fundación Centro (Aluba Paraná), Sebastián Méndez, dijo aque en dos semanas sufrimos tres robos. "En el primero se llevaron una computadora, el televisor y un ventilador. En el segundo, que ocurrió el jueves a la madrugada sustrajeron el teléfono, otra computadora y un equipo de audio. Y ahora quizás intentaron entrar, no pudieron y se llevaron las cortinas de la casa"."A nosotros nos cuesta mucho conseguir lo que tenemos. Por eso los padres de los pacientes se empezaron a movilizar e hicieron una colecta esta semana. También vamos a vender unos combos de pastas para recaudar fondos e ir recuperando algo de lo que nos fueron robando. No son cosas de tanto valor, pero sí indispensables para nosotros en la asistencia a pacientes y sus familiares", resaltó Méndez.Comentó que pidieron "a la Policía que coloque un agente en la esquina para que esto no vuelva a suceder, pero no tenemos novedades de que esto pueda suceder"."Vino nuevamente Criminalística, pero no tenemos novedades de quienes pueden ser los que en reiteradas oportunidades han ingresado e incluso llegaron a cortar las rejas de la ventana", completó.