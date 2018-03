Horror en Buenos Aires: Hallaron a joven degollada y amordazada en su comercio

Una mujer de 31 años fue hallada degollada, atada, amordazada y en ropa interior en un comercio de la localidad de Villa Tesei, en el partido bonaerense de Hurlingham, y se investiga si el crimen está vinculado a un ataque sexual, un robo u otro móvil, informaron fuentes policiales y judiciales.

La víctima, identificada como Nadia Yanina Arrieta (31), fue encontrada pasado el mediodía dentro de un negocio llamado "NyB" dedicado, según su página de Facebook, a la venta de "regalos únicos y personalizados", ubicado en la avenida Pedro Díaz 596, casi esquina Gluck, de la mencionada localidad del oeste del conurbano.



Fuentes policiales y judiciales informaron que el cadáver fue descubierto por un chapista llamado Osvaldo Santander (18), de nacionalidad paraguaya, quien trabaja como empleado en un comercio que linda con el fondo de la regalería.

Según contó este joven a los investigadores, él escuchó gritos que provenían de ese lugar, tras lo cual dio la vuelta y entró al ver que la puerta del local abierta.

El mismo muchacho fue quien llamó a la línea de emergencias 911, por lo que de inmediato llegaron efectivos de la Policía Local de Hurlingham y luego de la seccional 2 de ese distrito.



Los uniformados constataron que Arrieta yacía en un ambiente interior del comercio y llamaron al Sistema de Atención Médica de Emergencias, cuyos médicos constataron que la víctima estaba fallecida.

El cuerpo estaba tendido boca arriba, junto a un gran charco de sangre que emanó del cuello y luego los peritos médicos policiales constataron que presentaba un corte de degüello.

Además, la mujer estaba amordazada con cinta adhesiva de color gris, sus manos atadas atrás y en ropa interior de la cintura hacia abajo. Al costado suyo había una tijera de color naranja que fue secuestrada para ser peritada al igual que otros objetos hallados en el lugar.



En tanto, personal de Policía Científica realizaba esta tarde las tareas correspondientes en busca de rastros o huellas que permitan identificar al o los agresores. "Estamos analizando la escena del crimen. Por ahora no descartamos ninguna hipótesis. Puede ser un ataque sexual, un robo, ambas cosas u otra cosa", dijo una fuente de la investigación.



El caso es investigado por el fiscal Mario Ferrario, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Morón, quien ordenó preservar la escena para el trabajo de la Policía Científica y la remisión del cadáver a la morgue de ese departamento judicial para la correspondiente autopsia.

El funcionario judicial se constituyó en el lugar del hecho para dirigir la pesquisa y también ordenó un relevamiento de la zona en busca de cámaras de seguridad que posibiliten visibilizar quién entró al negocio para cometer el crimen de Nadia, quien vivía en la localidad de William Morris, a unas 25 cuadras.



En tanto, Ana, comerciante de la misma cuadra, contó a la prensa que la víctima "siempre atendía con la puerta cerrada" y que solamente lo hacía a "conocidos".

"No llegué a conocerla pero mis compañeras sí porque iban a comprar regalos, ella no le abría la puerta a nadie, sólo a conocidos. Trabajaba con la mamá pero hoy estaba sola", dijo la mujer, quien aseguró desconocer si Nadia tenía pareja o alguna relación sentimental.

Por otra parte, la página de Facebook de NyB tiene más de 10.000 seguidores y era conocida en la zona por la venta de regalos para fiestas. "Somos una pequeña empresa familiar que se dedica a la fabricación de productos personalizados y souvenirs para todo tipo de eventos", anuncian en esa red social como publicidad.