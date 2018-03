Detuvieron a tres barras de Patronato por la agresión a menores en la cancha

Paraná Quiénes son los hinchas de Patronato que no pueden entrar a las canchas

Tres integrantes de la "barra fuerte" del club Patronato de Paraná fueron detenidos este jueves en el marco de la causa que investiga los hechos de violencia ocurridos el 25 de noviembre de 2017, cuando barras agredieron en una de las tribunas del estadio, a chicos y adultos del club Deportivo y Social Strobel, durante un partido entre el Rojinegro y Unión de Santa Fe.Cabe recordar que por el hecho, no hubo personal policial sancionado por haber dejado entrar a los barras en la tribuna de calle Ayacucho y regresar sin mayores controles, a la tribuna de calle Grella donde se encontraban en primera instancia.Fuentes policiales indicaron a este medio que el personal de la División Robos y Hurtos de Paraná, realizó diversos procedimientos por la causa de lesiones que sufrieron niños y adultos en el Club Patronato, el pasado 25 de noviembre.Cabe recordar que hace menos de dos semanas, seis barras involucrados en los mencionados hechos de violencia ocurridos en la cancha, fueron condenados por la Justicia de Paraná. Se trata de reconocidos personajes de la hinchada rojinegra, que fueron identificados en los videos que registraron el momento, en que unos 30 barras, golpeaban a menores de entre 12 y 15 años en la tribuna ubicada sobre calle Ayacucho. Se sabe que después de dicho proceso judicial, se continuaba con la investigación para establecer la responsabilidad de los barras, que aún no fueron identificados en los hechos de violencia.En tanto,. Sin embargo, tampoco podrán ingresar a la cancha de Patronato por el mismo lapso en que deben cumplir con la condena suscripta en el juicio abreviado, homologado este viernes en los Tribunales de Paraná.Posteriormente, se conoció que el Ministerio de Seguridad de la Nación, restringió la concurrencia a las canchas de 26 hinchas de Patronato, que habían quedado involucrados en los hechos de violencia de noviembre de 2017. De este modo, 12 barras fueron penados con 2 años de restricción a las canchas por agredir a la escuelita de fútbol y un año a otros 14, por pelearse con la policía.Los violentos que no podrán ingresar a las canchas por dos años son:Sobre ellos solicitaron la aplicación de "Restricción de Concurrencia Administrativa", a encuentros deportivos por el lapso de 24 meses.En las actuaciones policiales establecieron que otro grupo de integrantes salió del estadio pero fueron detenidos por la policía. Todos quedaron identificados:A quienes les fue solicitado a la Dirección Nacional la aplicación de la "Restricción de Concurrencia Administrativa" a todo espectáculo deportivo por el lapso de 12 meses.