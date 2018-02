Quemas intencionales: En un día, se registraron más de 14 incendios en Paraná

"Ayer hubo más de 14 incendios entre pastizales y algunos campos, baldíos y minibasurales", reveló ael jefe de Bomberos Zapadores, Roberto Borré. "La mayoría son intencionales, por eso acudimos a los vecinos para que nos acompañen y no prendan fuego", remarcó."Al no haber agua, ayer se nos complicó el reabastecimiento de las unidades", explicó al tiempo que aclaró que ese tipo de situaciones son las que generan "demoras y complicaciones"."Lo que se está quemando es pasto, pero eso puede generar un daño importante en las viviendas al propagarse el incendio, o puede haber chicos que pueden resultar afectados al quedarse encerrados en el fuego, o en el interior de la vivienda si no fueron alertados", advirtió el responsable de Zapadores.Finalmente, Borré remarcó que la quema intencional "es un delito" e instó a vecinos a "tomar una foto o un video así se sabe de la persona que inició la quema, y que radique la denuncia para que actúe el personal de la comisaría y Bomberos acudirá a realizar la pericia"."Educando y alertando los vecinos, deben tomar conciencia", remarcó.