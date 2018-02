Anularon fallo que absolvió a acusados de intentar robar patos y gallinas

En el séptimo punto de la parte resolutiva del fallo en la que la Cámara de Casación Penal de Paraná, integrada por Marcelo Badano, Hugo Perotti y Marcela Davite, resolvió anular la absolución de los hermanos Ramón y Alejandro Giménez, que fueron acusados de intentar robar unos patos y gallinas a sus vecinos, se resaltó que "la sentencia no tiene una fundamentación adecuada, resultando ilógica, y por ello arbitraria, y debe anularse".La Cámara hizo lugar al recurso de Casación interpuesto el 22 de agosto de 2016 por la fiscal Paola Farinó, contra la sentencia emitida el 14 de agosto del mismo año por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Pablo Vírgala, y anuló el fallo. Ahora se realizará un nuevo juicio con un Tribunal integrado por otro vocal.El caso se conoció periodísticamente como el juicio contra ladrones de patos y gallinas, aunque la causa presentó complejidades que desbordaban aquel encuadre. Los hermanos comparecieron acusados del delito de Robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no fue acreditada, en grado de tentativa, en relación a un complejo y extraño hecho en el que ambos. El hecho ocurrió el 25 de agosto de 2015 a las 24, en una casa ubicada en barrio Barranquita, en calle Segundo sombra al final, detrás del ex Volcadero de Paraná. Allí, según declararon testigos e incluso la misma víctima reconoció, los hermanos, alcoholizados y supuestamente drogados, lo llamaron para exigirle que les entregara unas gallinas y unos patos que estaban sueltos en el terreno de Zárate.En el debatepara ambos imputados, en tanto que las defensas cuestionaron el pedido y mencionaron que los defensores públicos que representaron a uno de los hermanos, habían arribado a un principio de solución del conflicto en una salida alternativa, que fue desestimada por la fiscal, que promovió la persecución penal de los hermanos.Después de un año de proceso y tres días de juicio por el intento de robo de unas gallinas y patos a mano armada,y en el adelanto de la sentencia realizó una fuerte crítica a la política criminal que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal (MPF) y al servicio de Justicia Penal. En este sentido, el juez sostuvo que el "conflicto estaba casi resuelto antes del juicio", porque entendió que "los vecinos limaron asperezas; sin embargo, una política criminal sinuosa del MPF determinó que no fuera así y se obvió lo que las partes acordaron en un amigable composición, invocando intereses superiores". En este sentido cuestionó que "hay casos mucho más graves en los que abrevian con penas que dan vergüenza".una valoración distinta de elementos que cuentan con similar entidad veritativa, y una inconsecuencia lógica en ciertos pasajes, derivando conclusiones apodícticas de premisas insuficientemente fundadas".En relación al desistimiento voluntario en continuar con el hecho ilícito, la Cámara entendió que no se configuró. Así, tras consignar que Vírgala concluyó que "coincide con la Defensa en orden al rechazo de la resistencia de la víctima", aunque reconoció que los hermanos estaban ebrios y presumiblemente armados, entendió que "pese a ello, sin siquiera poner mano en pato o gallina alguna (es increíble tener que estar diciendo ésto) deciden retirarse del lugar frente a la 'tenaz' resistencia de la víctima que 'venciendo el descomunal miedo que le generaba la situación' (¿es necesario aclarar que se trata de una ironía?) le dice algo así como: dejen de joder y váyanse, no molesten más..'. Sin dar otras razones, afirmó que hablar de resistencia de la víctima es algo 'definitivamente irrisorio'". En este sentido, La Cámara señaló que Vírgala no explicó "qué sería esperable de la misma (en referencia a la víctima) para contrarrestar la evidente intención delictiva de los dos imputados, que se encontraban armados dentro de su predio, y exigiéndole que le entregue bienes".En aquel debate se conoció que los hermanos tenían una historia ligada a hechos violentos. En 2016, Ramón Giménez enfrentaba cargos por dos tentativas de homicidio, proceso que transitaba en libertad condicional, la que perdió por el intento de robo de las aves. También se supo que Alejandro Giménez cumplió una condena por el delito de Homicidio, hecho que protagonizó cuando tenía 18 años. (El Diario)