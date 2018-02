Autopsia confirma que la niña asesinada en Buenos Aires fue abusada sexualmente

Policiales Terrible asesinato de una niña generó conmoción en localidad bonaerense

Camila Borda, la niña de 11 años que fue encontrada muerta en Junín y cuyo caso generó conmoción en esa ciudad fue víctima de abusos sexuales antes de perder la vida.Según confirmó el fiscal de la causa, Sergio Terrón, el cuerpo de la pequeña presentaba signos de intentos de defensa y de haber padecido ataques sexuales. Todas las miradas recaen así nuevamente en José Carlos Varela, el principal sospechoso del asesinato.El hombre de 40 años era el cuidador de la casa donde fue encontrada Borda sin vida. La niña yacía en una bañadera de una casa ubicada dentro de una quinta, cercana a su hogar. Estaba con las manos atadas, tenía la cabeza cubierta por una bolsa y un cable alrededor del cuello.Precisamente, las primeras pericias permitieron revelar que Camila Borda murió por un cuadro de asfixia.Al momento de la detención, la bicicleta de la niña se encontraba en una habitación de la vivienda situada en la calle Arias 1559. Incluso, Varela expuso diversos signos de nerviosismo cuando fue contactado por primera vez con los policías presentes."Yo no tengo ninguna duda de que este hombre es el asesino. La prueba que hemos reunido es suficiente", afirmó Terrón, en declaraciones a Luis Novaresio en radio La Red.Y completó: "Cuando llegó la Policía, él tuvo una actitud evasiva. Cuando la Policía llega al baño, él no quiere que revisen el baño y ahí finalmente encontramos a la niña, en una bañera. A eso hay que sumarle lesiones defensivas que tenía en su cuerpo, tenía sangre en las manos".Si bien se aclaró que el imputado no tiene antecedentes penales, algunos vecinos indicaron a medios locales que Varela ya había sido denunciado anteriormente por el intento de secuestro de un nene de 10 años."Me da la impresión, sin tener las pericias, de que sí, de que él comprendía lo que había hecho. Eso después se va a determinar con los peritos psicológos y psiquiatras. Pero no me cabe ninguna duda de que la persona reconocía la monstruosidad de lo que hacía", agregó.