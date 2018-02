Hospitalizaron a una joven que habría sido sedada y sometida sexualmente

Una joven de 22 años ingresó anoche al hospital Masvernat de Concordia, con un cuadro de intoxicación y signos de haber sido abusada sexualmente.



Según publicó ElSol, la joven llegó a la guardia, el sábado pasadas las 23 en compañía de su hermana. Tras ser estabilizada, se siguió con el protocolo de estos casos y se le dio intervención a la Policía, pero los efectivos no pudieron indagar a la joven ya que se encontraba bajos los efectos de la intoxicación y la sedación de los medicamentos.



Sin denuncia no hay caso



Después los policías le preguntaron a su hermana qué había ocurrido, ésta habría manifestado que en horas de la siesta, la joven había salido con sus amigos y llegó de noche en ese estado, razón por la cual la llevó hasta el nosocomio.



Pasaron las horas, la chica se recuperó, se sacó el suero y abandonó el nosocomio sin decir absolutamente nada y queriendo retirarse por su propia voluntad.



El fiscal habría indicado que si no hay denuncia no hay caso, omitiendo actuar de oficio para tener certeza de lo que realmente le ocurrió a la joven, según publicó ElSol.



¿Una apuesta?



De acuerdo a los trascendidos, la pareja de la joven jugaba clandestinamente una partida cartas por dinero, después de perder y de quedarse sin dinero, con mucho alcohol de por medio y como quería seguir jugando, habría ofrecido a la chica como apuesta para tener más crédito ante sus compañeros de cartas, consignó el medio de Concordia.